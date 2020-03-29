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Malatya, Afyonkarahisar, Kayseri ve Bartın'daki bazı alanlar "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ilan...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Malatya, Afyonkarahisar, Kayseri ve Bartın'daki bazı alanlar, "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tesciline ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

29.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:38
Malatya, Afyonkarahisar, Kayseri ve Bartın'daki bazı alanlar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Malatya, Afyonkarahisar, Kayseri ve Bartın'daki bazı alanlar, "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tesciline ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilanlara göre, Malatya'nın Pütürge ilçesindeki Karapınar Mevkii, Bartın Merkez'de yer alan Bartın Çayı Doğal Sit Alanı, Afyonkarahisar'ın Merkez, Bolvadin, Çobanlar ve Çay ilçelerindeki Heybeli Kaplıcaları Doğal Sit Alanı, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Erdemli Köyü'ndeki İçeriköy Vadisi Doğal Sit Alanı, "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edildi.

Afyonkarahisar'ın Merkez, Bolvadin, Çobanlar ve Çay ilçelerinde yer alan Heybeli Kaplıcaları Doğal Sit Alanı ile Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Tavlusun-Germir Doğal Sit Alanı da "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olmasının yanında "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak belirlendi.

-Tuluntaş Mağarası'nın "mağara" tescili devam edecek

Öte yandan, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yer alan Tuluntaş Mağarası 1. Derece Doğal Sit Alanı'nın, kaynak değerinin mağara olması, alanda bulunan mağaranın "Tabiat Varlığı (B Grubu Mağara)" olarak tescili, mağara koruma alan sınırının mevcut doğal sit alanı ile örtüşmesi, alanda statü çakışmasının önlenmesi nedenleriyle doğal sit tescili yerine Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca alanın "mağara" olarak tescilinin devamına karar verildi.

Kaynak: AA

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