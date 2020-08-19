Malatya afet barınma sistemleri alanında merkez olma yolunda Malatya'da 1989'da tamamlanan ancak hiç kullanılmayan atıl vaziyetteki Vagon Onarım Fabrikası ile arazisinde Türk Kızılay tarafından 100 milyon liralık yatırımla inşa edilen Barınma Sistemleri ile Çadır ve Tekstil fabrikaları tamamlandığında afet barınma sistemleri alanında büyük güç katacak.

Malatya'da 1989'da tamamlanan ancak hiç kullanılmayan atıl vaziyetteki Vagon Onarım Fabrikası ile arazisinde Türk Kızılay tarafından 100 milyon liralık yatırımla inşa edilen Barınma Sistemleri ile Çadır ve Tekstil fabrikaları tamamlandığında afet barınma sistemleri alanında büyük güç katacak.

Türk Kızılay'ın Malatya'da inşası devam eden 37 bin 500 metrekare kapalı alana sahip Barınma Sistemleri Fabrikası'nda afet barınma sistemlerinin yanı sıra okul, sosyal yaşam alanları ve sahra hastanesi gibi yapılar da imal edilecek.

Çadır ve Tekstil Fabrikası'nda ise afet çadırı ile kişisel koruyucu malzemeler üretilecek.

İnşası devam eden fabrikalarda incelemede bulundan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki fabrika inşasının eş zamanlı olarak devam ettiğini söyledi.

Fabrikaları kısa sürede tamamlamak istediklerini ifade eden Kınık, "Bunlardan bir tanesi sistem yapı üzerine, modüler yapı sistemleri, prefabrik hafif çelik sistemleri üretecek fabrikamız. Diğeri ise çadır ve tekstil üretecek olan fabrikamız. Kızılay Yatırım AŞ'nin üretim üssünde, eski Vagon Fabrikası olarak bilinen noktada fabrikalar hızla ayağa kalkıyor. Kasım ve aralık ayı gibi iki fabrikamızı devreye almayı ümit ediyoruz." diye konuştu.

Afet barınma sistemlerinde büyük güç katacak

Kınık, tekstil ve çadır fabrikasında afet temelli çadır üretimi dışında farklı ürünlerin de imal edileceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Kovid-19 ile gündeme gelen kişisel koruyucuların özellikle Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer Madde (KBRN) tipi özellikli koruyucuların imal edileceği bir tekstil ve çadır fabrikamız devreye girecek. Yıl sonu itibariyle burada yaklaşık 1000'e yakın kişinin istihdam edilmesini öngörüyoruz. Türkiye'nin değişik bölgelerinde bulunan çadır imalat kapasitelerimizi buraya taşıyoruz. Günlük 1000 afet çadırı üretecek kapasitemiz var."

İlk etapta Türkiye'nin afet temelli barınma sistemlerine odaklanacaklarını anlatan Kızılay, şunları söyledi:

"Yaklaşık 600 dönümlük alanda faaliyet gösteriyoruz, yatırımlarımız bu anlamda genişleyecek. Özellikle hafif beton sistemleri, yenilikçi sosyal donatı ve yaşam alanları üretimi noktasında burada bölgenin en ileri yapı sistemleri Ar-Ge merkezini kuracağız. Bu merkez yenilikçi yapı teknikleri, hızlı ve düşük maliyetli üretimle hem yapı sektörüne hizmet üretecek hem de çadırla birleşerek afet, göç temelli hızlı çözümler sunacak. Kovid-19 sürecinde hızlı sahra hastanelerinin kurulması gerekli, bunların hem kurulmasını hem de işletilmesini sağlayacak bir milli kapasiteyi ülkeye sunacağız."

Kaynak: AA