Malatya-Adıyaman kara yolu ulaşıma açıldı
Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatılan Malatya-Adıyaman kara yolu, açıldı.
13.02.2020 09:40 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:40
Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatılan Malatya-Adıyaman kara yolu, açıldı.
Kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu akşam saatlerinde ulaşıma kapatılan Malatya-Adıyaman kara yolunda araçların geçişine izin verilmeye başlandı.
Ekipler, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA