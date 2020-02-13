Malatya-Adıyaman kara yolu ulaşıma açıldı
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Malatya-Adıyaman kara yolu ulaşıma açıldı

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatılan Malatya-Adıyaman kara yolu, açıldı.

13.02.2020 09:40 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:40
Malatya-Adıyaman kara yolu ulaşıma açıldı

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatılan Malatya-Adıyaman kara yolu, açıldı.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu akşam saatlerinde ulaşıma kapatılan Malatya-Adıyaman kara yolunda araçların geçişine izin verilmeye başlandı.


Ekipler, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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