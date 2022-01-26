Malatya-Adıyaman kara yolu kar nedeniyle tır ve kamyon geçişine kapatıldı

Malatya- Adıyaman kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle tır ve kamyon geçişlerine izin verilmiyor.

Kentte etkisini sürdüren kar, trafikte aksamalara neden oluyor.

Yoğun kar ve tipi dolayısıyla Doğanşehir ilçesinde Malatya-Adıyaman kara yolu çift yönlü tır ve kamyon geçişine kapatıldı.

Polis ekipleri, küçük araçların ise kar lastiği veya zincir takılı olması şartıyla yollarına devam etmesine izin veriyor.

Araçlarını yol kenarlarına park eden tır ve kamyon sürücüleri, ulaşımın açılmasını bekliyor.