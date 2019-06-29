Malatya 1. OSB müteşebbis toplantısı

Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) müteşebbis heyet toplantısı yapıldı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş başkanlığında 1. OSB Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıda organize sanayi bölgesi ile ilgili gündem maddeleri görüşülerek, karara bağlandı.

Toplantıya, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Taha Nuri Memur ve Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: AA