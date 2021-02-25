Malaga, Galatasaray'a ödeyecek 500 bin avroyu bulamıyor

İspanya 2. Futbol Ligi (La Liga Smartbank) kulüplerinden Malaga, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından Galatasaray Kulübüne ödenmek üzere verilen 500 bin avroluk para cezasını ödemekte zorluk yaşıyor.

İspanya 2. Futbol Ligi (La Liga Smartbank) kulüplerinden Malaga, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından Galatasaray Kulübüne ödenmek üzere verilen 500 bin avroluk para cezasını ödemekte zorluk yaşıyor.

Ekonomik zorluklar yaşayan Malaga'da mahkeme kararıyla 16 Eylül 2020'de başkanlık görevine atanan Jose Maria Munoz, bugün düzenlediği basın toplantısında, Ocak 2014'te kiralık olarak Galatasaray'dan alınan Nordin Amrabat'ın sözleşmesindeki maddelerin yerine getirilmemesinden dolayı CAS tarafından kendilerine verilen 500 bin avroluk cezayı ödeme sorunu yaşadıklarını aktardı.

Munoz, Amrabat'ın sözleşmesi gereği Malaga'nın Galatasaray ile oynaması gereken maçın yapılmadığını ve bunun bir sözleşme ihlali olarak değerlendirilerek para cezası aldıklarını söyledi.

Sadece Galatasaray'dan değil, geçmişten kalma farklı konulardan dolayı 15 kadar borç ödeme başvurusu aldıklarını kaydeden Munoz, "1 milyon avrodan fazla borç ödemesi geldi. Umarım daha fazla borç gelmez. Bunlar öngörülmeyen ödemeler. Kotayı doldurduk." şeklinde konuştu.

Malaga Kulübünün çoğunluk hisselerini 2010 yılında satın alan Katarlı Abdullah Al Thani, kulübün mallarının kullanımında ticari usulsüzlük yapıldığı suçlamalarıyla mahkeme tarafından kulüple ile ilişiği geçici olarak kesilmiş ve yerine Jose Maria Munoz atanmıştı.

Al Thani'nin suçsuz olduğunu savunan Munoz, davanın sonuçlanmasına kadar Malaga'nın başında olacağını ve kulübün satılık olmadığını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli