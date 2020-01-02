Mal ve hizmet tedarikinde temerrüt faizi yüzde 15

02.01.2020 08:20 | Son Güncelleme: 02.01.2020 08:20

Merkez Bankası, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranını, sözleşmede öngörülmemesi veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu durumlarda uygulanmak üzere bu yıl için yüzde 15 olarak belirledi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Merkez Bankası tebliğine göre, bu kapsamda alacağın tahsil masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı da 260 lira olacak.

Kaynak: DHA