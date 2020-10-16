ABD'yi dolandırmakla suçlanan ünlü iş adamı isyan etti: Herkeste bir Amerikan sevdası başladı, kimse de helal olsun demiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'yi dolandırmakla suçlanan ünlü iş adamı isyan etti: Herkeste bir Amerikan sevdası başladı, kimse de helal olsun demiyor

16.10.2020 18:01 | Son Güncelleme: 16.10.2020 18:42

ABD'deki gerçekleşen bir dolandırıcılıkta elde edilen paraları Türkiye'ye getirdiği gerekçesiyle mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz, yapmış olduğu yatırım ve yardımlara dikkat çekerek, "Herkeste bir Amerikan sevdası başladı, kimse de helal olsun demiyor" diyerek isyan etti.

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, geçtiğimiz hafta ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz ve SBK Holding'in mal varlığına el koydu. Mahkeme gerekçe olarak ise Baran'ın ABD'nin Utah eyaletinde gerçekleşen bir dolandırıcılıkta elde edilen paraların Türkiye'ye transferine aracılık etmesi gösterildi.

SOSYAL MEDYAYI ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANMAYA BAŞLADI

Karar sonrası Türkiye gündemine bomba gibi düşen Sezgin Baran Korkmaz, sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanmaya başladı. Geçtiğimiz hafta, memleketi Kars'ta boyacılık yaptığı günlere gönderme yaparak "Çayı koyun yeniden başlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Bugün ise yeni bir açıklama yapan Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda yazılan çizilen tüm iddialar yalan ve hayal ürünüdür. Bu yalan haberleri servis edenler bilsinlerki hevesleri kursaklarında kalacaktır. Ülkeme, ülkemin ekonomisine, kalkınmaya, üretime yeni yatırımlara hız kesmeden devam edeceğim. Şu dönem gördüğüm en önemli şey insanların başkalarının başarılarından değil de başarısızlıklarından ya da batmasından keyif almaları. Bunun tek sebebi kötü kalpli fesat olmaları. Allah herkesin kalbine göre versin diyorum.

"HERKESTE BİR AMERİKAN SEVDASI BAŞLADI"

Merak ettiğim herkeste bir Amerikan sevdası başladı, kimse kardeşim helal olsun adama bak binlerce insan çalışıyor yüzlerce öğrenciye burs veriyor okullar hastaneler yaptırıyor bak adam her ay bitmeden yeni yatırım yapıyor demiyor. Neden? Çünkü kendileri yapamıyor.

"GELEN HER KURUŞ ABD'NİN İZNİ İLE GELMİŞTİR"

Komik olanda bak foyası patladı diye gizli gizli konuşanların çoğu arka kapılar arkasında ülke batıyor yurt dışında şirketler aldık ayağına ülkeden para kaçıranlara inat, son kuruşumu ülkeme üretime istihdama yatıracağıma olan inancım azmim tamdır. Türkiye'ye yatırımın gelmesi ve gelmeye devam edeceği düşüncesi birilerini çok rahatsız etmiş olmalı ki, hepsi bir ağızdan gelen sermayeyi şaibeleştirmeye çalışıyor. Gelen her kuruş sermaye Amerikan otoritelerinin ve bankalarının izni ile gelmiştir."

ABD'yi dolandırmakla suçlanan ünlü iş adamı isyan etti: Herkeste bir Amerikan sevdası başladı, kimse de helal olsun demiyor

İlgili Haberler

Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı
Türkiye'nin S-400 hamlesi ABD'yi rahatsız etti: Test atışları yapılacağı iddialarından endişeliyiz
Türkiye'nin S-400 hamlesi ABD'yi rahatsız etti: Test atışları yapılacağı iddialarından endişeliyiz
Ünlü iş insanı Jak Kamhi son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü iş insanı Jak Kamhi son yolculuğuna uğurlandı
Haber Yorumları (5)
OBJEKTİF ADAM: Karizmanın öz evladı
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
G.YILMAZ: Helal olsun!!!
Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
ERBAA: Aynen doğru. Niye bu Amerika sevdası. Dünyanın en dolandırıcı ülkesi. Karşılıksız para basıyor. Devlet lerde alıyor. Bırakın birazda bize gelsin. Senin halkbank müdürünü hapiste suçsuz yatırmadımı
Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Şevval Sam Cansu Dere Sadri Alışık
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Ekim Türk Alman Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'yi dolandırmakla suçlanan ünlü iş adamı isyan etti: Herkeste bir Amerikan sevdası başladı, kimse de helal olsun demiyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 19:12:15. #1.14#
title