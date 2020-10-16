ABD'yi dolandırmakla suçlanan ünlü iş adamı isyan etti: Herkeste bir Amerikan sevdası başladı, kimse de helal olsun demiyor

ABD'deki gerçekleşen bir dolandırıcılıkta elde edilen paraları Türkiye'ye getirdiği gerekçesiyle mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz, yapmış olduğu yatırım ve yardımlara dikkat çekerek, "Herkeste bir Amerikan sevdası başladı, kimse de helal olsun demiyor" diyerek isyan etti.

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, geçtiğimiz hafta ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz ve SBK Holding'in mal varlığına el koydu. Mahkeme gerekçe olarak ise Baran'ın ABD'nin Utah eyaletinde gerçekleşen bir dolandırıcılıkta elde edilen paraların Türkiye'ye transferine aracılık etmesi gösterildi.

SOSYAL MEDYAYI ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANMAYA BAŞLADI

Karar sonrası Türkiye gündemine bomba gibi düşen Sezgin Baran Korkmaz, sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanmaya başladı. Geçtiğimiz hafta, memleketi Kars'ta boyacılık yaptığı günlere gönderme yaparak "Çayı koyun yeniden başlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Bugün ise yeni bir açıklama yapan Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda yazılan çizilen tüm iddialar yalan ve hayal ürünüdür. Bu yalan haberleri servis edenler bilsinlerki hevesleri kursaklarında kalacaktır. Ülkeme, ülkemin ekonomisine, kalkınmaya, üretime yeni yatırımlara hız kesmeden devam edeceğim. Şu dönem gördüğüm en önemli şey insanların başkalarının başarılarından değil de başarısızlıklarından ya da batmasından keyif almaları. Bunun tek sebebi kötü kalpli fesat olmaları. Allah herkesin kalbine göre versin diyorum.

"HERKESTE BİR AMERİKAN SEVDASI BAŞLADI"

Merak ettiğim herkeste bir Amerikan sevdası başladı, kimse kardeşim helal olsun adama bak binlerce insan çalışıyor yüzlerce öğrenciye burs veriyor okullar hastaneler yaptırıyor bak adam her ay bitmeden yeni yatırım yapıyor demiyor. Neden? Çünkü kendileri yapamıyor.

"GELEN HER KURUŞ ABD'NİN İZNİ İLE GELMİŞTİR"

Komik olanda bak foyası patladı diye gizli gizli konuşanların çoğu arka kapılar arkasında ülke batıyor yurt dışında şirketler aldık ayağına ülkeden para kaçıranlara inat, son kuruşumu ülkeme üretime istihdama yatıracağıma olan inancım azmim tamdır. Türkiye'ye yatırımın gelmesi ve gelmeye devam edeceği düşüncesi birilerini çok rahatsız etmiş olmalı ki, hepsi bir ağızdan gelen sermayeyi şaibeleştirmeye çalışıyor. Gelen her kuruş sermaye Amerikan otoritelerinin ve bankalarının izni ile gelmiştir."