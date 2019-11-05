Mal paylaşımında anlaşamadığı eşi ile kız kardeşini tüfekle vurdu

05.11.2019 19:10 | Son Güncelleme: 05.11.2019 19:28

Adıyaman'ın Besni ilçesinde mal paylaşımında anlaşamadığı eşi ile kız kardeşini tüfekle vurarak yaralayan şahıs kayıplara karıştı.



Edinilen bilgilere göre, Besni'ye bağlı Çakallı köyü yakınlarında bir tarlada şizofreni hastası olduğu iddia edilen S.D. isimli şahıs, mal paylaşımında anlaşamadığı iddia edilen eşi D.D. (52) ile kız kardeşi A.Ö.'yü (56) tüfekle vurarak yaraladı. Silah seslerini duyan köylüler durumu jandarma ve 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak eşi ve kız kardeşini yaralayan ve daha sonra olay yerinden kaçan S.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA