Mal paylaşımı Ahu Aysal ve kızlarının arasını açtı

Cemiyetin ünlü ailesi Aysallar, şimdi küslükleriyle gündemde!

Cemiyetin ünlü ailesi Aysallar, şimdi küslükleriyle gündemde! Unit Group Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Aysal'ın iflasıyla başlayan olumsuz süreç, tüm aileyi dağıttı.

Önce Hotel Les Ottomans'ı icradan satan Ahu Aysal'ın yaz başında Bodrum Gündoğan'daki dillere destan yazlığını da sattığını ilk ben yazmıştım hatırlarsanız.

3'ER MİLYONU BEĞENMEDİLER

6 milyon 600 bin dolara satılan yazlıktan kendisine 600 bin dolar ayıran, 6 milyon doları da ikiye bölerek kızları Ala Şirin ve Ceyla Kırklar'a paylaştıran Ahu Ahsal meğer bu satışla kızlarının gönlünü yapamamış!

Evin değerinin çok daha fazla olduğunu iddia eden kız kardeşler, satış sürecinde annelerine küsmüş. Ahu Aysal'ın evi bu fiyata satmaya diretmesiyle de Ala Şirin ve Ceyla Kırklar, anneleri hakkında doktor raporu alarak satışı engellemeye çalışmış.

Bu süreçte yolladıkları mesajlarla kendisini tehdit eden kızlarının tavrından dolayı bunalan Ahu Ahsal, çareyi kendine 600 bin ayırarak, onlara 3'er milyon dolar vermekte bulmuş. Bu parayı da az bulan kardeşler şimdilerle anneleriyle konuşmuyor.

Babaları Ünal Aysal ise Yunanlı eşi Fani Aysal'dan ayrıldıktan sonra Belçika'ya dönmüş.

Burada yeni sevgilisi Birsu Eren'le birlikte yaşayan Ünal Aysal, tüm ailesiyle arasına mesafe koymuş.

12 diziden teklif geldi!

"Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü" filmindeki rolüyle büyük beğeni kazanan Ecem Erkek, bir süre önce "Güldür Güldür Show"un kadrosundan ayrılmıştı.

Artık farklı işler yapmak isteyen Erkek, yapımcıların gözdesi olmuş durumda. Yapımcıların kapısını aşındırdığı başarılı oyuncuya yeni sezon için tam 12 dizi teklifi gelmiş! Dört sinema filmi ve iki reklam filmi teklifi de alan oyuncu, bu alanda bir rekora imza atmış olabilir. Önce biraz tatil yapmayı planlayan Ecem Erkek'in sonrasında senaryoları okuyarak, yeni sezon için bir karar vereceğini öğrendim.

Eşe romantik sürpriz

Derindere Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Derindere ve eşi Gülçin Derindere, Bodrum Türkbükü'nde yürüyüş yaparken objektife takıldı.

Özkan Derindere, iş hayatında büyük sorumluluklar alan ve Hastane Derindere'nin yönetimini üstlenen eşi Gülçin Hanım'a tatilde hoş bir sürpriz yapmış.

Divan Türkbükü'nde romantik bir akşam yemeği organize eden Özkan Bey, eşinin sevdiği yemeklerden oluşan bir menü hazırlatmış. Hatta kendisi de mutfağa girip, menüyü aşçılarla birlikte organize etmiş! Çok takdir ettim doğrusu...

Tulum ruhu İstanbul'da

Meksika'nın Tulum kenti, bohem havasıyla cemiyetin son yıllarda en sevdiği tatil destinasyonlarının başında geliyor. Tulum'un ruhu şimdi İstanbul'a ışınlandı!

Yeme-içme sektörünün sihirbazlarından Tayfun Topal'ın Taksim Ceylan Continental'ın giriş katındaki People'ın yerine açtığı Ginza, bohem havasıyla Tulum'u aratmıyor.

'Finedining' konseptindeki restoran sadece atmosferiyle değil, menüsüyle de dikkat çekiyor.

Uzakdoğu'dan Latin Amerika'ya uzanan geniş yelpazede her damak zevkine göre seçenekler var. Bahçesiyle kendinizi Taksim'de değil, tropik bir cennette hissedebilirsiniz ve en güzeli de bahçe yaz-kış açık olacak!

Tayfun Topal, Ginza'yı "Tam Tulum kafası" şeklinde özetliyor.

Kaynak: Hürriyet