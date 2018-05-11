Makyajsız Görüntülenen Tuba Büyüküstün'ün Eski Halinden Eser Yok

Makyajsız Görüntülenen Tuba Büyüküstün'ün Eski Halinden Eser Yok

Güzelliği ile bir döneme damga vuran Tuba Büyüküstün, makyajsız görüntüsüyle hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Ülü oyuncu Tuba Büyüküstün, sevgilisi Umut Evirgen'le, Şişli Halaskargazi Caddesi'nde el ele objektiflere takıldı.

MAKYAJSIZ GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Makyajsız ve salaş haliyle dikkat çeken oyuncu, fotoğraflarını çeken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

FAZLA KİLOLARI GÖZDEN KAÇMADI

Eskisi gibi görüntü vermekten kaçınmayan ikilinin, aldıkları kilolar ise gözden kaçmadı.

İkili böyle görüntülendi;

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