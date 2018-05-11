Makyajsız Görüntülenen Tuba Büyüküstün'ün Eski Halinden Eser Yok
Güzelliği ile bir döneme damga vuran Tuba Büyüküstün, makyajsız görüntüsüyle hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.
Ülü oyuncu Tuba Büyüküstün, sevgilisi Umut Evirgen'le, Şişli Halaskargazi Caddesi'nde el ele objektiflere takıldı.
MAKYAJSIZ GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ
Makyajsız ve salaş haliyle dikkat çeken oyuncu, fotoğraflarını çeken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
FAZLA KİLOLARI GÖZDEN KAÇMADI
Eskisi gibi görüntü vermekten kaçınmayan ikilinin, aldıkları kilolar ise gözden kaçmadı.
İkili böyle görüntülendi;
YORUMLAR (22)
-
Bence halen Süper on numara beş yıldız, Ve doğal çok güzel maşallah.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
GÜZEL HER DAİM GÜZELDİRCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
-
ya bir defolun gidin kadın her haliyle güzel ben şu halinde bile hiçbir kusur göremiyorumCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
-
Ölüm var ahiret var cehnem cennet var insanlar neyle uğraşıyor Allah akıl fikir versinCevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
-
Tanınmamak için çirkin yüzlerine makyaj yapmıyorlar. Ne lanet bir ilişki açlığı var bu kadındaCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır