Makyajsız fotoğrafı sosyal medyayı salladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Makyajsız fotoğrafı sosyal medyayı salladı - Magazin
Seda Sayan, Bodrum, Magazin

Makyajsız fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Kendisine ve yakın dostlarına yaptığı filtrelerle sık sık gündeme gelen Seda Sayan, uzun süre sonra sosyal medya hesabından makyajsız bir fotoğrafını paylaştı

13.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:32
Makyajsız fotoğrafı sosyal medyayı salladı

57 yaşındaki şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, koronavirüs salgını sonrası Bodrum'daki evine kapandı. Evinden bir paylaşım yapan Seda Sayan sıfır makyaj haliyle herkesi şaşırttı.

'Makyaja ihtiyacın yok'

Seda Sayan'ın hayranları, "Ne filtreye ne de makyaja ihtiyacın var" şeklinde çok sayıda yorumda bulundu.

Kaynak: Snob Magazin

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı Magazin
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Magazin
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Survivor Sercan'ın eski aşkları ünlü isimler çıktı! Kimler yok ki Magazin
Survivor Sercan'ın eski aşkları ünlü isimler çıktı! Kimler yok ki
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki Magazin
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Magazin
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
Sokağa çıkma yasağı engel olamadı! Eda, bu sefer de çatıda güneşlendi Magazin
Sokağa çıkma yasağı engel olamadı! Eda, bu sefer de çatıda güneşlendi
Arka Sokaklar'ın güzeli ikinci kez anne oldu
Arka Sokaklar'ın güzeli ikinci kez anne oldu
Rizeli müzisyenin Süleyman Soylu için bestelediği şarkı, paylaşım rekoru kırıyor
Rizeli müzisyenin Süleyman Soylu için bestelediği şarkı, paylaşım rekoru kırıyor
Yıldız şarkıcı Justin Bieber, eşinin banyo fotoğraflarını paylaştı
Yıldız şarkıcı Justin Bieber, eşinin banyo fotoğraflarını paylaştı
Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi
Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
Acun Ilıcalı, birleşme partisine bağlanan Hadise'yi sevgilisiyle alakalı soru sorarak utandırdı
Acun Ilıcalı, birleşme partisine bağlanan Hadise'yi sevgilisiyle alakalı soru sorarak utandırdı
Kim Milyoner Olmak İster'deki Mustafa Denizli ile ilgili futbol sorusu merak konusu oldu
Kim Milyoner Olmak İster'deki Mustafa Denizli ile ilgili futbol sorusu merak konusu oldu
Karantinadaki oyuncu Birce Akalay: Klostrofobim var ve evde durmak çok zor
Karantinadaki oyuncu Birce Akalay: Klostrofobim var ve evde durmak çok zor
Süleyman Soylu'nun istifası sonrasında Demet Akalın: Adam daha ne yapacaktı?
Süleyman Soylu'nun istifası sonrasında Demet Akalın: Adam daha ne yapacaktı?
İranlı modelin İstanbul'daki lüks rezidansından çıkanlar pes dedirtti
İranlı modelin İstanbul'daki lüks rezidansından çıkanlar pes dedirtti
Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz
Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz
Parkta spor yapan yıldız ismin, terlemeyen yeri kalmadı
Parkta spor yapan yıldız ismin, terlemeyen yeri kalmadı
48 yaşındaki ünlü isim evinin çatısında verdiği pozlarla yürek hoplattı
48 yaşındaki ünlü isim evinin çatısında verdiği pozlarla yürek hoplattı
Ünlü modelin karantinada dergi için evinden verdiği poz, ortalığı yıktı
Ünlü modelin karantinada dergi için evinden verdiği poz, ortalığı yıktı
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş
Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladı
Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladı
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını Survivor birleşme partisi ele verdi
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını Survivor birleşme partisi ele verdi
Ozan Güven'den muhabirin Cem Yılmaz sorusuna tepki: Bana ne lan Cem'den
Ozan Güven'den muhabirin Cem Yılmaz sorusuna tepki: Bana ne lan Cem'den
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik
Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi
Yaş engeline takılan oyuncu Emin Olcay, evde makarnadan resim yapmaya başladı
Yaş engeline takılan oyuncu Emin Olcay, evde makarnadan resim yapmaya başladı
Ebru Polat, sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi
Ebru Polat, sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi
Survivor 2020'de son model arabanın kazananları belli oldu
Survivor 2020'de son model arabanın kazananları belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Saruhan Oluç Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Aleyna Tilki İçişleri Bakanı
Spor Lionel Messi Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Cuma İstifa Kayseri Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Makyajsız fotoğrafı sosyal medyayı salladı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 16:01:25. #1.14#
title