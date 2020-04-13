Makyajsız fotoğrafı sosyal medyayı salladı Kendisine ve yakın dostlarına yaptığı filtrelerle sık sık gündeme gelen Seda Sayan, uzun süre sonra sosyal medya hesabından makyajsız bir fotoğrafını paylaştı

57 yaşındaki şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, koronavirüs salgını sonrası Bodrum'daki evine kapandı. Evinden bir paylaşım yapan Seda Sayan sıfır makyaj haliyle herkesi şaşırttı. 'Makyaja ihtiyacın yok' Seda Sayan'ın hayranları, "Ne filtreye ne de makyaja ihtiyacın var" şeklinde çok sayıda yorumda bulundu.



Kaynak: Snob Magazin