Makyajlanan Citroen C3 Aircross Türkiye'de

Global anlamda Stellantis çatısı altında yer alan ve ülkemizde Groupe PSA Türkiye tarafından temsil edilen Citroën, makyajlanan C3 Aircross SUV’u Türkiye’de satışa sundu.

CARMEDYA.COM – Global anlamda Stellantis çatısı altında yer alan ve ülkemizde Groupe PSA Türkiye tarafından temsil edilen Citroën, makyajlanan C3 Aircross SUV'u Türkiye'de satışa sundu.

Markanın güncel tasarım dilini yansıtan model, rekabetin yoğun yaşandığı B-SUV sınıfında her ikisine de EAT6 otomatik şanzımanın eşlik ettiği, ödüllü 1.2 PureTech benzinli motor ve 1.5 BluHDİ dizel motor seçenekleriyle sunuluyor.

Feel, Feel Bold ve Shine olmak üzere üç farklı donanım seçeneğinin sunulduğu C3 Aircross SUV'da zengin kişiselleştirme seçenekleri de yer alıyor. 6 farklı gövde rengi ve 2 farklı tavan rengiyle tercih edilebilen C3 Aircross SUV, 4 farklı renk paketiyle de kişiselleştirilebiliyor. Geniş iç mekanıyla, arka koltuk ve baş mesafesiyle öne çıkan model, 300 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip.

CXPERIENCE konsept otomobilden esinlenen ve ilk olarak 2020 yılında yenilenen C3'te kullanılan tasarım felsefesi Citroën'in 2021 yılındaki yeni marka kimliğini gözler önüne seriyor. Yeni ön görünüm, özellikle V-Işık imzası yeni LED far tasarımıyla dikkat çekiyor. C3 ve C4 ile benzer, ancak daha heybetli bir görünüme sahip olan krom marka logosu LED farlara doğru genişliyor. LED farlar yüksek aydınlatma performansıyla daha fazla görüş ve güvenlik sağlıyor. Yeni geometrik desene sahip ön ızgara, renk eklentilerine sahip yeni gümüş gri tampon alt koruma kaplaması gibi detaylar C3 Aircross SUV'un güçlü görünümünü destekliyor.

Yeni ön tasarım yüksek ve yatay tasarımlı motor kaputu, çamurluk ağzı kaplamaları ile yan gövde kaplamaları güçlü görünümü desteklerken C3 Aircross SUV, 4155 mm uzunluğa sahip. Model, iki parça halinde bağımsız 150 mm ileri-geri hareket eden kızaklı arka koltuklarıyla kabin içi modülerliği destekliyor. Katlanan ön yolcu koltuğu ise 2,40 metreye kadar uzunluğa sahip demonte mobilya setlerini veya spor ekipmanlarını taşıma olanağı sunuyor. Kızaklı koltukların sağladığı fonksiyonellikle 410 litre ile 520 litre arasında değişen bagaj hacmi, arka koltukların katlanmasıyla 1289 litreye kadar çıkıyor.

Geniş cam alanlar ve panoramik cam tavanın da katkısıyla sürücü ve beraberindeki yolcular aydınlık bir iç mekanın keyfini sürebiliyor. C3 Aircross SUV hem arka hem de ön koltuklardan erişilebilen ve sürgülü bir kapakla kapatılabilen geniş bir saklama alanına sahip yeni orta konsol ile fonksiyonel bir yapı sunuyor. Arka koltuktaki katlanan orta kol dayamaya bütünleşmiş bardak tutucular, ön koltukların arkasındaki cepler ve orta konsolun alt kısmında çok sayıda saklama alanı dahil olmak üzere tüm yolculara bolca saklama alanı sunuluyor.

Modelin konforu, Citroën Advanced Comfort programının da katkısıyla arttırılmış. C3 Aircross SUV, ilk kez C5 Aircross modelinde kullanıma sunulan yeni Advanced Comfort koltuklarla daha fazla seyahat konforu sunuyor. Metropolitan Gri kumaş ve Hype Gri deri ambiyanslarıyla sunulan Advanced Comfort koltuklar; Görsel konfor, ağırlama konforu, duruş konforu ve dinamik konfor olmak üzere dört konfor özelliği ile oturma konforunu iyileştiriyor.

Görsel konfor, henüz ilk göz teması ile dolgu malzemesi ve Citroën dikişleriyle yumuşak ve rahat izlenimini veriyor. Ağırlama konforu, bir yatak pedi gibi otururken hemen kendini hissettiren ekstra 15 mm köpük ile sağlanıyor. Geniş ve cömertçe boyutlandırılmış koltukların güçlendirilmiş destekleri Duruş konforunu sağlıyor. Koltuğun ortasındaki yüksek yoğunluklu bir ince katman ve daha kalın ana köpüğün kombinasyonuyla sağlanan Dinamik konfor uzun yolculukları daha konforlu hale getiriyor.

9 inçlik yeni dokunmatik ekran ve 12 farklı sürüş destek sistemi

C3 Aircross SUV, sürüşü kolaylaştıran ve daha güvenli bir sürüş sağlayan teknolojilerle donatılıyor. Yeni 9 inç dokunmatik ekran kullanım kolaylığını destekliyor. Yüksek çözünürlüklü ekran, Apple CarPlay ile uyumlu ekran yansıtma, kablosuz akıllı telefon şarjı gibi özellikler hayatı kolaylaştırıyor. Model ayrıca, sürüş konforunu ve güvenliğini destekleyici 12 farklı sürüş destek sistemiyle dikkatleri çekiyor. Head-up display sürüşle ilgili önemli bilgileri sürücünün görüş alanında gösterirken Trafik İşareti Tanıma ve Hız Limitleme Sistemi, Aktif Güvenlik Freni, Uzun Far Asistanı, Çarpışma Uyarı Sistemi gibi birçok fonksiyon sürücünün hayatını kolaylaştırıyor. Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma ve 180° Geri Görüş Özelliğine Sahip Arka Kamera gibi teknolojiler de Citroën C3 Aircross SUV ile geçirilen zamanı daha pratik kılıyor. Tüm bunlara ek olarak, Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Park Asistanı opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

C3 Aircross SUV yenilenirken kişiselleştirme programı daha da zenginleştirildi. Böylece daha da özgün ve kişiselleştirilmiş bir görünüme sahip SUV arayan kullanıcıların beklentileri karşılandı. Bu kapsamda, dış görünüm için birçok kişiselleştirme seçeneği bulunuyor. Beyaz (Opak), Kırmızı (Vişne), Mavi (Safir), Gri (Haki), Gri (Platin) ve Gri (Çelik) olmak üzere 6 farklı gövde rengi sürücüler tarafından tercih edilebiliyor. Gövde renkleri Mavi, Siyah, Beyaz ve Turuncu olmak üzere dört farklı renk paketi ile kombine edilebiliyor. Renk paketi kapsamında, ön alt koruma kaplaması, yan ayna kapakları ve köşe far çerçevelerinde ilgili pakete uygun renk uygulaması yapılıyor. Ayrıca, Beyaz ve Siyah olmak üzere iki farklı tavan rengi seçeneği bulunuyor. C3 Aircross SUV'un dinamik ve modern dış görünümünü, 3 boyutlu bir görünüm sağlayan 16 inç çelik jantlar ile elmas kesimli 17 inç alaşımlı jantlar tamamlıyor. Kişiselleştirme seçenekleri, her biri kendi özgün kimliğine sahip üç ambiyans ile iç mekanda devam ediyor. Sürücülere iç mekanı şekillendirmek üzere Standart Gri, Metropolitan Gri ve Hype Gri deri döşeme olmak üzere üç farklı tema sunuluyor.

Kaynak: Carmedya.com