Makyajınız kışa hazır mı?

12.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:05

Kadınların makyaj konusunda yaşadığı en büyük sorunların başında makyajın çevresel faktörler sebebiyle bozulması geliyor. Yazın sıcak ve nemin sebep olduğu akma gibi sorunlar kış mevsiminde yerini rüzgar, yağmur, kar gibi hava koşulları sebebiyle bozulmaya bırakıyor. Bu durum uzun uğraş ve zaman vererek yapılan makyajın boşa gitmesine neden olurken estetik açıdan da olumsuz bir imaj yaratıyor.

MAKYAJINIZIN MEVSİM KOŞULLARINDAN ETKİLENMESİNİ ÖNLEYEBİLİRSİNİZ

Makyaj yapmak ciddi bir zaman gerektirir. Özellikle de bazı makyaj uygulamaları vardır ki, kadınlar için büyük bir mücadeleye dönüşür. Ancak tüm uğraşlara rağmen havanın etkisiyle tüm emekler boşa gidebilir. Bu aşamada devreye giren ve uzun süre kalıcılık sağlayan kontür makyaj uygulamaları kişinin her zaman bakımlı ve güzel görünmesini sağlıyor. Üstelik dudaktan, kaş ve eyelinera kadar tüm kontür makyaj uygulamaları, hava ne olursa olsun bozulma, akma gibi problemleri ortadan kaldırıyor.

KAŞ KONTÜR İLE HER ZAMAN KUSURSUZ GÖRÜNÜM

En popüler güzellik uygulamalarının başında gelen kaş kontür, doğal pigmentasyonlar, uygun ekipmanlar ve profesyonel kişilerce yapıldığında harika sonuçlar sunuyor. Uygulanacak bölgeye pigmentler ucunda mikro iğneler olan bir cihaz yardımıyla bırakılır. Cildin yüzeyinde çalışıldığı için dokularda herhangi bir deformasyona ve zarara yol açmaz. Doğal bir görünüm elde etmek için çok iyi bir yol sunan kaş kontür işlemi, yaklaşık 6 ay ile 2 yıl arasında kalıcılık sağlar. Kış mevsiminde rüzgarı, yağmuru dert etmenize gerek kalmaz.

BOZULAN EYELİNER TARİHE KARIŞIYOR

Makyaj rutininin belki de en zor uygulaması eyelinerdır. Her iki göze eşit eyeliner hattı çekmek çok zordur, kimi zaman biri ince biri kalın olur. Kuyruklar birbirini tutmayabilir. Bazı durumlarda kusursuz eyeliner çekmek de yeterli gelmez. Çünkü dışarıda şiddetli bir rüzgar, dinmek bilmeyen yağmur ve tüm güzelliğiyle kar yağışı sizi bekleyebilir. Böyle durumlarda eyelinerın bozulmaması içten bile değildir. Dolayısıyla iyi bir eyeliner çekmek hava koşulları karşısında yenilmenizi engellemez. Ancak eyeliner kontür ile hava koşulları karşısında bir sıfır öne geçmek mümkündür. Eyeliner kontür uygulamasında öncelikle beklenti ve göz şekline uygun olarak bir ön çizim gerçekleştiriliyor. Belirlenen şekle göre işlem süresi 1 ila 2 saat arasında değişen seans, 20 gün sonra rötüş yapılarak tamamlanıyor. Sonuç ise her zaman kusursuz, eşit ve bozulmayan eyeliner…

HER ŞEY TAMAM YA DUDAKLAR?

Makyajın en önemli adımlarından biri olan dudak renklendirme, kozmetik ürünlerle yapıldığında her zaman istediğiniz sonuçları vermeyebilir. Çünkü iyi bir hat çizmek ve bu hatta göre dudakları renklendirmek zor olabilir. Bir de üstüne hava koşulları sebebiyle sürülen ruj çabucak bozulup silindiğinde ortaya çok daha kötü bir görünüm çıkar. Bu durumu engellemenin en kalıcı yolu ise dudak kontür işlemidir. Cihaz ve bitkisel boyalar aracılığıyla gerçekleştirilen dudak içini renklendirme olarak tanımlanan dudak kontürü sadece gün boyu canlı ve bozulmayan bir görüntü yaratmıyor. Aynı zamanda dudakları daha dolgun gösteriyor, dudak hattını belirginleştirerek en ideal forma kavuşmasını sağlıyor.

Kaynak: Bültenler