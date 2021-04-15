Makyaj yapmak orucu bozar mı? Diyanet İşlerinden açıklama!
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Makyaj yapmak orucu bozar mı? Diyanet İşlerinden açıklama!

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Makyaj yapmak orucu bozar mı? Diyanet İşlerinden açıklama!

Kadınların oruçluyken en çok sordukları ve merak ettikleri konulardan biri de makyajdır. Kadınların ilgi alanı olan makyajın orucu bozup bozmadığı araştırılıyor. Konu ile ilgili açıklama Diyanet İşlerinden geldi. Peki, Makyaj yapmak orucu bozar mı? Diyanet İşlerinden açıklama! Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kadınların oruçluyken en çok sordukları ve merak ettikleri konulardan biri de makyajdır. Kadınların ilgi alanı olan makyajın orucu bozup bozmadığı araştırılıyor. Konu ile ilgili açıklama Diyanet İşlerinden geldi. Peki, Makyaj yapmak orucu bozar mı? Diyanet İşlerinden açıklama! Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MAKYAJ YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı kadınların oruçluyken en çok sorduğu ve cevabını aradığı sorulardan biri olan makyaj yapıp yapmama konusuna deyindi. İşte Diyanet İşlerinin açıklaması;

"Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz."

Oruç tutmanın temel manasını ve unsurlarını bildikten sonra hangi durumda orucun bozulup bozulmayacağını bilmek zor değil. Diyanet İşleri Başkanlığının orucu bozan unsurlar hakkında yaptığı açıklamaya göre;

"Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir."

Dolayısıyla yapılan açıklama dışındaki diğer unsurların orucu bozmayacağı aşikardır.

Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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