Makyaj trendi! Göz makyajı trendi 2021! Göz rengine göre göz makyajı nasıl yapılır?

Sosyal medya çoğu zaman trendlere karar verir ve 2021' de de göz makyajı trendlerine baktığımız zaman sosyal medyada renkli makyajların popüler olduğunu görürüz. Trend makyaj nedir? Trend göz makyajı nasıl yapılır? Göz rengine göre makyaj nasıl olmalı? Hangi tene hangi renkler yakışır?

Hepimiz 2021'de maske takmak zorunda olduğumuzdan daha fazla göz makyajına yöneldik. Bu yüzden gözlerimizi ön plana çıkarmaya karar verdik. İnternette özellikle makyaj videolarında ve makyaj akımlarında da gördüğümüz gibi rengarenk gözler çok popüler. Daha renkli göz makyajları, tene ve göz şekline uygun, göz rengine göre göz makyajı ve trendlere uygun göz makyajları hakkında merak edilenleri ve yanıtlarını sizler için derledik.

TREND MAKYAJ NEDİR?

Cildimiz özellikle de yüzümüz çok önemli bu yüzden de makyajdan önce mutlaka cildinizi temizlemeye ve nemlendirmeye, makyajın cildinize zarar vermesini engelleyecek bazlar kullanmaya dikkat edin. Tabii ki trendlere de uyarak daha ıslak görünümlü, ışıltılı görünen veya doğal bitişli bazlar ve sabitleyici spreyler kullanabilirsiniz.

Aslında trendlere sosyal medyanın ve sıklıkla gördüğümüz kısa kliplerin çekildiği uygulamalar da yayınlanan videoların karar verdiğini fark ettiniz mi? Ve sosyal medyada evde kaldığımız bu pandemi süreci boyunca fazlaca vakit geçirdiğimiz için evde kalan insanların çektiği ilgi toplayan videoları izleyerek onların yaptıklarını yapmaya başlıyoruz. Yani sıkça gördüğümüz göz pınarına kadar uzanan kedi gözü ya da diğer adıyla tilki gözü eyeliner modelini ve renkli farlarla gözleri ön plana çıkarmayı artık biz de kullanıyoruz çünkü bunu neredeyse her kısa makyaj videosunda ve trendlere düşen videolarda görüyoruz.

Ten makyajında ince ürünler tercih ediliyor, özellikle BB kremler ve CC kremler günlük olarak çok kullanılıyor.

Oldukça popüler olan parlak cilt veya maskeye bulaşmayan doğal görünümlü mat makyaj ve renkli göz makyajları günümüz trendleri olarak kullanılmakta. Gözler maske sebebiyle ön plana çıktığından daha çok gözlere yoğunlaştık ve bu renkli ya da abartılı göz makyajları 2022 yılında da devam edecek.

GÖZ MAKYAJI TRENDİ!

Az önce de söylediğimiz gibi gözler maske sebebiyle ön plana çıktığından daha çok gözlere yoğunlaştık ve bu renkli ya da abartılı göz makyajları önümüzdeki yılda da devam edecek. Yani önümüzdeki yıl da oldukça sıklıkla kullanacağımız renkli eyeliner ve farlar hatta renkli maskaralar olacak. Eğer sizin yoksa ve trendleri uymak istiyorsanız mutlaka renkli bir palet ve birkaç renkli göz kalemine ya da eyelinerlara ihtiyacınız olacak.

Özellikle kedi gözü eyeliner modeli kolay ve popüler, mavi ya da mor gibi farklı renklerle göze yapıldığında ise oldukça dikkat çekici ve hoş görünen bir model olduğundan sıkça görülüyor ve kullanılıyor.

İnsanlar artık sabah erken saatlerde bile renkli göz makyajlarıyla dikkatleri üzerine toplayarak rutin hayatlarına devam ediyor. Yakında bu normalleşecek gibi görünse de çoğumuz doğal görünümden ve üşengeçliğimizden vazgeçemeyiz. Kim sabahın köründe masmavi ya da güneş gibi parlayan sarı bir farla dolaşmak ister? Ama bazıları bunun hoş olduğuna inanıyor ve haklılar. Renkler ve zevkler tartışılmaz.

GÖZ MAKYAJI NASIL YAPILIR?

Kişiye göre değişen bir konu göz makyajının nasılolması gerektiğidir. Bazı püf noktalara uyarsanız gözlerinizi daha iri daha çekik ya da belki daha düşük gösterebilirsiniz. Düşük gözler pek trend değil. Ama badem göz dediğimiz iri, çekik ve yukarda görünen gözler oldukça popüler.

İri gözleriniz varsa, badem göz olabilmesi daha kolay biraz daha çekik göstermek için farı, kalemi ya da eyelineri kirpik dibinden kaşlara doğru uygulayın ve göz pınarların da 'fox eye' makyajı gibi yapın.

Çekik gözleriniz varsa gözlerinizi daha iri göstermek için bütün kirpik dibine kalem çekip dağıtmak oldukça kullanışlı bir yoldur.

Eğer gözleriniz küçükse hem daha çekik hem daha iri görünmesi için sürdüğünüz farı ya da kalemi hem 'fox eye' gibi hem de alt kirpik dibine uygularsanız doğru şeyi yapmış olursunuz ve göz içinize daha açık renkte nude bir kalem kullanmakta çok işinize yarar. Gözlerin daha iri görünmesini sağlar.

Kirpikler de çok önemli. Gözleri ortaya çıkarmak için kirpikleri iyice kaldıracak kısa fırçalı maskaralar kullanmak oldukça etkilidir. Gözlerin dış köşelerine doğru takacağınız kirpikler gözlerinizi daha çekik göstermeye yardımcı olur. Tekli kirpiler dışlarda güzel bir etki bırakır. Tüm göze yapıldığında da tekli kirpikler oldukça doğal görünürler.

Kapatıcıyı kirpik diplerinize kadar uygulamak gözlerinizin küçük görünmesine sebep olabilir. İnce yapılı ama yüksek kapatıcılığa sahip ürünler çizgilerinize dolmaz ve gözlerinizde genç bir görünüm bırakır.

Kaşlar da çok önemlidir gözleri tamamlarlar ve kalkık görünen kaşlar daha uyanık gözler sunar. Bir jel veya vaks yardımıyla kaşlarınızda canlı görünümü yakalayın.

Sedefli farlar oldukça popüler ve günlük kullanıma fazlasıyla uygun, mat farlar da sizin tercihinize kalmış. Şeftali tonları, kahverengi, bej ve pembenin tonları oldukça sık kullanılan renklerdir.

TEN RENGİNE GÖRE MAKYAJ!

Açık tenlerde daha doğal tonlar kullanırken koyu tenlerde kiremit, siyah, koyu mavi, turuncu ve esmer tenlerde de fuşya, sarı gibi çılgın renkleri oldukça sık kullanırız. Daha günlük bir makyaj isterseniz teninize göre doğal tonlar şeftaliler ve pembeler tercih edebilirsiniz.

Açık tenlerde de koyu tenlerde de en sık tercih ettiğimiz şey göz rengine göre tonlar seçmek ya da daha nude, şeftali, pembe ve kahvenin tonlarını kullanmak oluyor.

Her konuda olduğu gibi makyajda da iş renklere girdiği zaman açık üstüne daha koyu, koyu üstüne daha açık tonlar kullanılabilir. Klasik ve kolay bir yöntem. Eğer açık tenliyseniz bir tık koyu tonlar kullanarak gözlerinizi öne çıkarırsınız ve koyu tenliyseniz de daha açık renkler ya da çılgın renkler kullanarak gözlerinizi öne çıkarabilirsiniz.