"Makyaj temizleme malzemeleri dikkatli seçilmeli"

Cilt bakımında birçok püf noktanın olduğunu söyleyen makyaj sanatçısı Marina Ishakova, "Cilde sürülen makyaj temizleme malzemeleri, makyaj için kullanılan ürünler kadar dikkatli seçilmeli" önerisinde bulundu.

Cilt temizliği için makyaj temizleme ürünleri hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi olduğunu söyleyen makyaj sanatçısı Marina Ishakova, "Temiz ve bakımlı bir yüze sahip olmak isteyen herkes, cilt temizliğine özen göstermesi gerektiğini bilir. Yüzünüz ne kadar doğru ve iyi bir şekilde temizlenirse, o kadar sağlıklı ve güzel görünecektir. Özellikle sık makyaj yapanların, makyaj malzemelerini yüzden iyice arındırması gerekir. Bu arındırmayı yapmadığınız takdirde cildiniz nefes alamaz. Makyaj malzemeleri günün sonunda kimyasal maddelerdir. Yüzünüzden iyice temizlemediğiniz bu tip ürünler, cildinizde hasara yol açabilir" dedi.

MAKYAJ TEMİZLEME ÜRÜNLERİNE DİKKAT EDİLMELİ

Cilde sürülen makyaj temizleme malzemelerinin, makyaj için kullanılan ürünler kadar dikkatli seçilmesi gerektiğini belirten Marina Ishakova, "Çünkü cildinize uygun ürünler, uzun vadede yüzünüzde oluşacak cilt kusurlarını önler. Doğru makyaj temizleyicisini bulan kişiler, korkmadan makyaj yapabilir. Çünkü ne tür makyaj yaparsa yapsın, işi bitince o makyajı kolayca çıkarabileceğini bilir. Bu nedenle doğru tavsiyeler almak ve doğru temizlik ürünleri kullanmak gerekir" ifadelerini kullandı.

Birçok cilt bakım ürününde olduğu gibi, makyaj temizleme ürünleri önerileri hakkında da tecrübelerin önemine dikkati çeken Marina Ishakova, "Herhangi bir ürünün başka kullanıcılar tarafından kullanılması, sizin için de avantaj sağlar. Çünkü ürünü tecrübe eden kişilerin verdiği geri bildirimler sayesinde, o ürün hakkında detaylı bilgi edinmiş olursunuz" diye konuştu.

TEMİZLEME SUYU, PAMUK VE DİĞERLERİ

Makyajı çıkarmak için özel olarak üretilen makyaj temizleme suyu, makyaj temizliğinin olmazsa olmazı olduğunu söyleyen Marina Ishakova "Ciltteki makyajın yüzde 90'ını bu ürün ile çıkarabilirsiniz. Diskler halinde üretilen özel makyaj temizleme pamuğu sayesinde, makyaj temizleme suyu ile birlikte makyajı yüzünüzden kolayca çıkarabilirsiniz. Bu işlemlerden sonra mutlaka bir yüz yıkama jeli veya köpüğü ile yüzü yıkamayı tavsiye ediyorum. Bol su ve yüz temizleyicisi ile cildinizdeki derinlemesine temizliği hissedebilirsiniz" diyerek sözlerini noktaladı.