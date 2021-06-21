Makyaj Sanatçışı Cüneyt Ballı ile Söyleşi Gerçekleşti

Makyaj Sanatçışı Cüneyt Ballı ile Söyleşi Gerçekleşti Üniversitemiz Sultanhisar Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen Makyaj Sanatçışı Cüneyt Ballı ile Söyleşi etkinliği, 17 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştiTRT iç yapımlardan Kurtuluş, Cumhuriyet, Cahide gibi dönemin önemli yapıtları...

Makyaj Sanatçışı Cüneyt Ballı ile Söyleşi Gerçekleşti Üniversitemiz Sultanhisar Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen Makyaj Sanatçışı Cüneyt Ballı ile Söyleşi etkinliği, 17 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşti

TRT iç yapımlardan Kurtuluş, Cumhuriyet, Cahide gibi dönemin önemli yapıtları ile Masumiyet, Kosmos, Yahşi Batı ve daha birçok ödüllü prodüksiyonda makyaj şefi olarak yer alan Cüneyt Ballı, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı öğrencileri ile deneyimlerini paylaştı.

Öğr. Gör. Sinan Bayık ve Öğr. Gör. Niyazi Bingül moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Cüneyt Ballı, makyajda geçmişten günümüze bir yolculuk yaparak, profesyonel makyaja giriş ve kariyer fırsatları hakkında bilgi verdi.

Mesleki gelişim ve sektörle ilgili tavsiyelerde bulunulan söyleşi, yoğun ilgi ve katılımla gerçekleşti.

Söyleşi, katılımcıların katkıları için Cüneyt Ballı'ya teşekkürlerini sunmalarının ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre