Makyaj sanatçısı Corci'den 2020 makyaj trendleri!

21.09.2019 10:59

Bu senenin makyaj trendleri arasında, sanatsal, çekici ve birazda ürkütücü makyaj yer alıyor. Dumanlı gözler, makyajsız makyajlı yüzler bir çok kadının tercihi oluyor.

Makyaja adanmış elli yıllık tecrübesini eğitimler vererek gençlere aktaran Makyaj Sanatçısı Corci, 2020 yılının makyaj trendlerini anlattı. Nemli ciltlerin, bronzlaştırıcı dokunuşların etkin olduğunu, eyelinerın farklı tekniklerinin kullanıldığını söyledi. Göz farı renklerinde ağırlıklı olarak pembe ve morun kullanılmasına rağmen, altın ve parıltı renklerin yaygın olacağını ve dumanlı gözlerle yarışacağını söyleyerek şöyle konuştu; "Geçtiğimiz sezon güçlü kaşlar, kabarık kirpikler tercih edildi. Bu yıl sanatsal kreasyonlar söz konusu olduğunda, soyut boya sıçramaları, benzersiz kirpikler ve çizgi çalışmaları avangard makyaj için seçiliyor. Kontakt lenslerin etkili bir şekilde kullanımı ürpertici avangard makyaja eşlik ediyor. Makyajsız makyaj görünümüyle, her şeyi basit tutmak isteyenler kapatıcı, dudak balsamı, sade bir maskara yardımıyla bu görünümü kolaylıkla elde ediyor. Yüzlerde sağlıklı bir görünüm için nemlendirmeyle parlayan ve sadece bazı şeyleri vurgulamaya yardımcı olan makyajlar yer alıyor. Yüzlerde masumiyet ve saflığın bir parçası olan pembemsi allık dokunuşu, ten rengini canlandırmanın ve yüzü yumuşatmanın en kolay yolu olarak karşımıza çıkıyor."

Corci, 2020 trendlerini ve makyaj sırlarını, Türkiye'nin en güzel buluşma noktalarından biri olan "Güzellik ve Bakım Fuarında veriyor ve katılımcılara örnek uygulamalar yapıyor. Ankara'da düzenlenen 31. Kez kapılarını açmaya hazırlanan fuar, güzellik trendlerini, gelişmiş teknolojileri, yeni ürünleri, yöntemleri ve hizmetleri, ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Kaynak: Bültenler