Makyaj çantasına gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu: 4 gözaltı
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Makyaj çantasına gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu: 4 gözaltı

23.03.2021 22:55 | Son Güncelleme: 23.03.2021 22:58
Makyaj çantasına gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu: 4 gözaltı

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan araştırmanın ardından bir eve baskın yaptı.

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan araştırmanın ardından bir eve baskın yaptı. Evde yapılan aramada makyaj çantası içerisine gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği tespit etti. Olayla ilgili 4 kiş gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Araştırmanın ardından Kanat Y., Ahmet Ö., Nihat D. ve Şeyda K.'nin kaldığı eve operasyon düzenlendi. Adreste narkotik köpeğiyle yapılan aramada, makyaj çantası içerisine saklanmış 40 paket 1'er gramlık metamfetamin, 20 paket LSD maddesi, 15 adet uyuşturucu hap, 1 tabanca, 1 tabanca şarjörü ve 5 tabanca fişeği ele geçirildi. Kanat Y., Ahmet Ö., Nihat D. ve Şeyda K. ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.


Makyaj çantasına gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu: 4 gözaltı
Makyaj çantasına gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu: 4 gözaltı
Makyaj çantasına gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu: 4 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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