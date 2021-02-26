Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Makul Şüphe" isimli kitabı muzır yayın ilan etti
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Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Makul Şüphe" isimli kitabı muzır yayın ilan etti

26.02.2021 12:41 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:46
Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Son dakika haberler... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, "Makul Şüphe" isimli kitabı muzır yayın ilan etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, "Makul Şüphe" isimli kitabı muzır yayın ilan etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Whitney Gracia Williams'in yazdığı orijinal adı "Reasonable Doubt" olan ve ilk baskısı 2020'de gerçekleştirilen "Makul Şüphe" kitabının, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından değerlendirilmesi istendi.

Kurulun incelemesinde, kitabın tamamında edebe aykırı, yakışıksız ifadeler olduğu, Türk toplumunun aile yapısına uygun olmayan çarpık ilişkilerin anlatıldığı görüldü. Buna kapsamda Kurul, kitabının 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verdi.

Öte yandan, Bakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından bugüne kadar 14 bin 13 süreli yayın ile 27 kitap değerlendirilirken 20 kitap hakkında küçükler için zararlı olduğu yönünde karar alındı. Ayrıca müstehcenlik suçuyla ilgili 5 bin 58 adli bilirkişi raporu hazırlandı ve adli makamlara gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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