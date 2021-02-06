MAKÜ Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri, çiftçilerin sorunlarına çare oluyor
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MAKÜ Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri, çiftçilerin sorunlarına çare oluyor

06.02.2021 13:33 | Son Güncelleme: 06.02.2021 13:33
MAKÜ Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri, çiftçilerin sorunlarına çare oluyor

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri, buzağıları ishal nedeniyle telef olan çiftçinin diğer hayvanlarını yerinde muayene ederek bilgilendirme yaptı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri, buzağıları ishal nedeniyle telef olan çiftçinin diğer hayvanlarını yerinde muayene ederek bilgilendirme yaptı.

Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Yıldız, yaptığı açıklamada, il genelindeki çiftçilere destek amacıyla "Bölgesel Kalkınma Odaklı Hayvancılık Projesi" kapsamında "Çiftlik" adında televizyon programı hazırladıklarını belirtti.

Yerel televizyonda yayınlanan programın, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ilgisini çektiğini anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"En son Altınyayla ilçesinde buzağıları ishalden telef olan Alim Ertekin, program aracılığıyla bize ulaşarak destek istedi. Sorunun kaynağını araştırmak için kendisini ziyaret ettik ve buzağıları ile ineklerini muayene ettik. Buzağı ölümlerinin uygun hijyenik ortamın sağlanamaması, ağız sütünün yeterli miktarda alınamaması ve anne ineğin koruyucu aşılarının yapılmamasından kaynaklandığını gördük."

Bu tarz sorunlara genellikle aile tipi işletmelerde rastladıklarını anlatan Yıldız, üreticiye gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını, nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunduklarını bildirdi.

Çiftçi Alim Ertekin'in de uygulamadan son derece memnun kaldığını ifade eden Yıldız, fakülte olarak bölge halkına fayda sağlayan çok önemli çalışmalara imza attıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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