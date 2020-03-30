MAKÜ Rektörü Korkmaz'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşını...

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşını bağışladığını bildirdi. Korkmaz, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na yönelik paylaşımda bulundu. Paylaşımında dayanışma vurgusu yapan Korkmaz, "Gün dayanışma günü, devlet millet el ele, omuz omuza verirsek her zorluğun üstesinden geliriz. Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşımı bağışlıyorum." ifadesini kullandı. Kaynak: AA