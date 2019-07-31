MAKÜ'den aşçılık kursu

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) aşçılık kursu eğitimleri veriliyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı tarafından gerçekleştirilen kurs, öğretim görevlileri Muhammed Haykır, Yunus Baygül ve Önder Osman Oflas tarafından veriliyor.

Kursta, eğitim alan 8 kursiyer, çeşitli yemek ve pasta tariflerini hem uygulama hem de gün sonunda pişirdikleri yemekleri deneyimleme fırsatı buluyor.

Kursiyerler, üç hafta sürecek kursta Türk ve Dünya Mutfakları ve pastacılık alanında deneyim kazanıyor.

Kaynak: AA