MAKÜ'DE MEZUNİYET TÖRENLERİ

BURDUR (DHA) - BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) geçen yıl pandemi dolayısıyla yapılamayan mezuniyet törenleri bu yıl yapıldı.

MAKÜ'de Covid- 19 pandemisi nedeniyle 2019- 2020 döneminde düzenlenemeyen mezuniyet törenleri bu yıl 2020-2021 mezuniyet töreniyle birlikte Burdur merkez ve ilçelerdeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yapıldı.

MAKÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nin mezuniyet törenine katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Karaca, "2 yıldır pandemi nedeniyle üniversitemizde mezuniyet törenlerini gerçekleştiremiyorduk. Uygun şartları sağlayarak, öğrencilerimizin istekleri doğrultusunda üniversitemizde mezuniyet törenlerimizi birimler bazında her bir birim kendi özelinde olmak üzere törenlerimizi gerçekleştiriyoruz. Tüm öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Üniversite yönetimi olarak onlara bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz" dedi.

Burdur MAKÜ'den 2019- 2020 ve 2020- 2021 döneminde yaklaşık 14 bin öğrenci mezun oldu.