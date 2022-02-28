Maksut Topal Türkiye Şampiyonu oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Maksut Topal Türkiye Şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Maksut Topal Türkiye Şampiyonu oldu

DÜZCE(İHA) – Okul Sporları Güreş Gençler A Türkiye Şampiyonasında Düzceli sporcu Maksut Topal şampiyon oldu.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Okul Sporları Güreş Gençler A Türkiye Şampiyonasında Düzceli sporcu Maksut Topal şampiyon oldu.

Samsun Canik Hasan Doğan Spor Salonu'nda yapılan 46 ilden 193 sporcunun katıldığı Okul Sporları Güreş Gençler A Türkiye Şampiyonası Grekoromen Stilde mücadele eden ilimiz sporcusu Maksut Topal Türkiye Şampiyonu oldu. 97 kilogramda yarışan Düzceli sporcusu Maksut Topal rakiplerini mağlup ederek birincilik kürsüsünde yerini alarak Düzce'yi en iyi şekilde temsil etti. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Spor

Şampiyon, Türkiye, Düzce, Güreş, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title