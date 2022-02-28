DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Okul Sporları Güreş Gençler A Türkiye Şampiyonasında Düzceli sporcu Maksut Topal şampiyon oldu.

Samsun Canik Hasan Doğan Spor Salonu'nda yapılan 46 ilden 193 sporcunun katıldığı Okul Sporları Güreş Gençler A Türkiye Şampiyonası Grekoromen Stilde mücadele eden ilimiz sporcusu Maksut Topal Türkiye Şampiyonu oldu. 97 kilogramda yarışan Düzceli sporcusu Maksut Topal rakiplerini mağlup ederek birincilik kürsüsünde yerini alarak Düzce'yi en iyi şekilde temsil etti. - DÜZCE

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