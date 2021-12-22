Maksempınar'a yakışan proje

Nilüfer Belediyesi tarafından Maksempınar'da muhtar ve mahalle halkının talepleri doğrultusunda yıkılan eski köy kahvehanesinin yerine yapılan proje tamamlandı.

Nilüfer Belediyesi kırsal mahallelerdeki muhtar ve bölge halkının sesine kulak vermeye devam ediyor. Gökçe ve Görükle mahallelerinden sonra Maksempınar'da da gelen talep üzerine harekete geçen Nilüfer Belediyesi, meydanda bulunan köy kahvehanesini yıktı.

Depreme dayanıksız halde olan bina yerine 127 metrekare kullanım alanına sahip, ahşap tasarımıyla estetik unsurların birleştiği yeni bir proje hayata geçirildi. 6 ay gibi kısa bir zamanda tamamlanan proje, bahçe düzenlemesinin sona ermesiyle önümüzdeki günlerde hizmete açılacak. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet