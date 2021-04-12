MAKSDER'de Tekin Çınar dönemi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MAKSDER'de Tekin Çınar dönemi

Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi
MAKSDER'de Tekin Çınar dönemi

Tekin Çınar, Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği'nin (MASKDER) seçimli olağan genel kurulunda oyların çoğunluğunu alarak başkan seçildi.

Tekin Çınar, Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği'nin (MASKDER) seçimli olağan genel kurulunda oyların çoğunluğunu alarak başkan seçildi.

MASKDER'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çınar, mobilya sektörünün ihracat hedefini bu yıl 5 milyar dolara çıkardığını vurguladı.

Sektör olarak geçtiğimiz yılı 200 milyon dolar ihracatla kapattıklarını ifade eden Çınar şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sürdürülebilir ihracat için daha fazla üyemize ulaşmamız gerekiyor. Bu kapsamda sektörümüze yıllardır hizmet eden, ancak henüz MAKSDER üyesi olmayan firmalarımızı derneğimiz çatısı altında toplamak istiyoruz. Sektörümüzün Türkiye'nin toplam ihracatına daha fazla katkı sağlaması için ter dökeceğiz. Yeni ihracat pazarlarına ulaşmak için ekibimizi oluşturduk. Orta vadede ihracat yaptığımız ülke sayısını en az yüzde 20 artırmanın gayreti içerisinde olacağız. Bu yıl 23'üncüsünü düzenleyeceğimiz Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı (İntermob) ise sektörümüzün üretim kabiliyetini ve ürün kalitesini yabancı misafirlerimize yerinde sergileyeceği en önemli buluşmamız olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ece Erken Hande Erçel Hande Ataizi
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Köpek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: MAKSDER'de Tekin Çınar dönemi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 14:22:42. #1.14#
title