MAKS Projesi çalışmaları devam ediyor

18.10.2019 15:08

ASELSAN ile T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arasında Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında hayata geçirilen Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) saha çalışmaları Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yeniden başladı.



Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesi için kurulan Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesi kapsamında ekiplerin Seymen Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Başkan Sarıkurt, MAKS veri sisteminin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı adres kayıt sistemine geçişinin sağlanacağını belirterek, "Ülke geneline yaygınlaştırılacak olan proje kapsamında kullanılacak adres standardının oluşturulması, mevcut adres kayıt sistemi verilerine mekansal boyut kazandırılması, kayıtların güvenliği ve gizliliğinin sağlanması, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılan adres bilgilerinin mekansal boyutta elektronik ortamda paylaşılması, oluşturulan altyapı ve vatandaşların adrese dayalı hizmetlere hızlı ve doğru bir şekilde erişebilmesini sağlayacaktır. Bu kapsamda şehrimizde Seymen Mahallemizde yeniden başlayan saha çalışmalarında görevli olan personelin kimlik bilgileri Çorlu Kaymakamlığımız himayelerinde İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve muhtarlarımızın yanı sıra belediyemiz iletişim merkezimizde mevcuttur. Vatandaşlarımız olası ihmallere ve şüpheli durumlara karşılık ilgili kurum ve birimlerden saha personelinin bilgilerine ulaşabilecektir. Çalışanların isimleri toplum ve veri güvenliği için gizli tutulmaktadır. Şüpheli bir durumla karşılaşılması durumunda vatandaşlarımızın kolluk kuvvetlerini veya 444 99 59 iletişim merkezi hattımızı aramalarını önemle rica ederiz.Bahse konu personel çalışma sahasında eldeki verilerin kontrollerini yapacak ve evde ikamet eden en yaşlı kişi üzerinden tespit yaparak eşleştirme çalışmalarını sonlandıracaklar. Değerli vatandaşlarımızın bilgilerine sunarız" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA