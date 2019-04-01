Makronet'in Önümüzdeki Dönemlerdeki Hedef ve Stratejileri Neler?

Makronet CFO Zafer Bayır, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Makronet olarak yenilikçi ve çözüm odaklı bir firma olduklarını altını çizen Bayır, önümüzdeki dönemlerde nasıl bir strateji izlemeyi planladıklarını şu cümleler ile anlattı: "Teknolojiyi yakından takip ediyoruz ve işimizi severek yapıyoruz. Microsoft ile yakın bir iş birliğimiz var. Bu bize önemli bir vizyon kazandırıyor. Önümüzdeki dönemde amacımız çözümlerimizin sayısını artırmak ve bu çözümleri Türkiye ve globalde yaygınlaştırmak."