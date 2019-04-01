Makronet, 2018 Microsoft Inspire'da 'Country Partner Of The Year' Ödülünü Aldı

Makronet CFO Zafer Bayır, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Microsoft'un yönetilen servis sağlayıcı partnerlerinden biri olan Makronet'in vizyonundan ve sektöre sunduğu çözümlerden bahseden Bayır, şunları söyledi: "Önümüzdeki dönemde Microsoft'un vizyonu kendi ürünleri üzerinde katma değer katan ürünleri geliştiren partnerlerin sayısını arttırmak. Makronet olarak biz bu partnerlerden biriyiz. Amacımız sadece Microsoft lisansı alıp satmak değil, Microsoft'un uygulamaları içerisinde çözümler geliştirmek. Geçtiğimiz sene bu vizyon ile geliştirmiş olduğumuz çözümler sayesinde Microsoft tarafından 'Country Partner of the Year' ödülüne layık görüldük. Önümüzdeki dönemde de hız kesmeden yenilikçi çözümler ile sektöre ayna tutmaya devam edeceğiz."