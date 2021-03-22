Makro ihtiyati politikalar nedir?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamaları sonrası merak edilen makro ihtiyati politikalar nedir? sorusunun yanıtını sizler için derledik.

Makro ihtiyati politikalar nedir? sorusu merak edilen konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bakan Lütfi Elvan'ın açıklamaları sonrası merak edilen başlıklardan biri olan Makro ihtiyati politikalar hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

MAKRO İHTİYATİ POLİTİKALAR NEDİR?

2008 Küresel Finans Krizi sonrasında finansal sistemdeki istikrarsızlığın ekonomiye yansımalarının ve hane halkı, firma ve devlet bilançolarına etkilerinin ne kadar yıkıcı olabildiğinin anlaşılması üzerine finansal sistemde oluşabilecek risklerin azaltılması konusunda uluslararası düzeyde görüş birliği sağlanmıştır. Makro ihtiyati politikalar genel olarak, hızlı kredi büyümesi ve yükselen kaldıraç oranlarına karşı finansal sistemin dayanıklılığını artırmayı ve kredi ve varlık fiyatlarındaki aşırı büyümeyi sınırlamayı hedeflemektedir. Bir başka deyişle, makro ihtiyati politikalar finansal sistemle makroekonomi arasında birbirini besleyen ve ekonomik döngülerin şiddetini artıran etkileşimi zayıflatmayı amaçlamaktadır.

Makro ihtiyati politikalar ülkeler arasında önemli farklar göstermekle birlikte, kullanılan başlıca makro ihtiyati araçlar; kredi teminat oranı ve borcun gelire oranı için üst sınır belirlenmesi, minimum sermaye yeterlilik oranı uygulaması, kredi büyümesi veya kaldıraç için referans değerler belirtilmesi, borçlanma vadesi ve kaynağına göre değişen zorunlu karşılık uygulamaları olarak sıralanabilir.

BAKAN LÜTFİ ELVAN MAKRO İHTİYATİ POLİTİKALARDAN BAHSETTİ

Hafta sonu Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alınarak yerine, Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Yaşanan gelişmenin ardından dövizde ciddi bir artış yaşandı. Türkiye'de piyasaların henüz açılmamasına rağmen dolar 8 liranın üzerine çıktı.

"MAKRO POLİTİKA KARARLILIKLA SÜRECEK"

Piyasaların açılmasına dakikalar kala Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan önemli açıklamalarda bulundu. Elvan, "Uyguladığımız enflasyonda düşüşü önceliklendiren makro politika çerçevesi enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürecek" dedi.

"PİYASALARIN İŞLEYİŞİNİ ÖNEMSİYORUZ"

Açıklamalarına devam eden Elvan, "Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz. Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"TAVİZ KESİNLİKLE SÖZ KONUSU OLMAYACAK"

Tavizin söz konusu olmadığını vurgulayan Elvan, "Serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejimine kararlılıkla devam edilecek" dedi.

"OLASI ŞOKLARA KARŞI DİRENCİMİZİ ARTIRACAKTIR"

Ekonomide reform paketine de dikkat çeken Elvan açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Reform paketimizde yer alan eylemler, yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır"