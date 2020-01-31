Makro ekonomik verilerde olumlu sinyaller alınıyor
Finans Derneği Başkanı Batuhan Karaer, geçen yıl ekonomide yaşanan sıkıntıların geride kaldığını, yeni yılda makro ekonomik verilerin bazılarından olumlu sinyaller alındığını belirtti.
31.01.2020 19:38 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:38
FİKRİ CİNOKUR
ANTALYA - Finans Derneği Başkanı Batuhan Karaer, geçen yıl ekonomide yaşanan sıkıntıların geride kaldığını, yeni yılda makro ekonomik verilerin bazılarından olumlu sinyaller alındığını belirtti.
Kaynak: Dunya.com