Haberler » Ekonomi » Makro ekonomik verilerde olumlu sinyaller alınıyor - Ekonomi

Makro ekonomik verilerde olumlu sinyaller alınıyor

Finans Derneği Başkanı Batuhan Karaer, geçen yıl ekonomide yaşanan sıkıntıların geride kaldığını, yeni yılda makro ekonomik verilerin bazılarından olumlu sinyaller alındığını belirtti.

31.01.2020 19:38 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:38
Makro ekonomik verilerde olumlu sinyaller alınıyor

FİKRİ CİNOKUR

ANTALYA - Finans Derneği Başkanı Batuhan Karaer, geçen yıl ekonomide yaşanan sıkıntıların geride kaldığını, yeni yılda makro ekonomik verilerin bazılarından olumlu sinyaller alındığını belirtti.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler