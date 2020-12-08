'MAKOM, afet ve acil durumlara daha etkili müdahale sağlıyor'
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'MAKOM, afet ve acil durumlara daha etkili müdahale sağlıyor'

08.12.2020 15:44 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:49
'MAKOM, afet ve acil durumlara daha etkili müdahale sağlıyor'

MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, MASKİ Afet Koordinasyon Merkezi (MAKOM)'un acil durumlarda daha etkili ve sistematik bir müdahale sağlamak için kurulduğunu söyledi.

MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, MASKİ Afet Koordinasyon Merkezi (MAKOM)'un acil durumlarda daha etkili ve sistematik bir müdahale sağlamak için kurulduğunu söyledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon Dairesi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Manisa TV'de Gündem Özel programına konuk oldu. Deniz, MASKİ Afet Koordinasyon Merkezi (MAKOM) sayesinde olası sel, deprem vb. afet durumlarda ilgili tüm birimlerin araç, ekipman ve personelinin tek bir merkezden yönetiminin mümkün hale geldiğini belirtti.

"Olay öncesinde gerekli tespitler yapılıp önlem alınıyor"

MAKOM'un yalnızca olay anında ve sonrasında değil, öncesinde de gerekli tespitleri yaparak olası tehlikelere karşı önlem aldığını anlatan Deniz, "MAKOM, acil durumlarda mağdur olan ya da endişe duyan vatandaşlarımızın taleplerine hızlı bir şekilde müdahale etmek için tüm dairelerle koordineli bir şekilde çalışıyor. Vatandaşların mağduriyetini asgari seviyeye indirmek için mücadele ediyoruz" diye konuştu.

"Ekiplerimiz İzmir'de ışık oldu"

Daire Başkanı Deniz, acil durumlarda MAKOM'un vatandaşların yanında olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz aylarda il genelinde meydana gelen su baskınlarında vatandaşımızın yardımına koşan MAKOM ekiplerimiz, İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında komşu kentimize hızlı bir şekilde ulaşıp, arama kurtarma faaliyetlerine destek verdi. Kurdukları ışık kuleleriyle gece boyunca da arama kurtarma faaliyetlerinin sürmesine olanak sağladı. Zor şartlarda gece gündüz demeden çalışan ekiplerimize arama kurtarma faaliyetlerinin ardından teşekkür plaketi takdim ettik" ifadelerini kullandı. - MANİSA

'MAKOM, afet ve acil durumlara daha etkili müdahale sağlıyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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