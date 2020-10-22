Makkabi Tel Aviv - Karabağ UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Makkabi Tel Aviv - Karabağ UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?

22.10.2020 20:28 | Son Güncelleme: 22.10.2020 20:31
Makkabi Tel Aviv - Karabağ UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?

2020-2021 sezonu UEFA Avrupa Ligi grup maçları heyecanı başladı. Bugün birbirinden güzel maçlar oynanacak. Peki Makkabi Tel Aviv - Karabağ maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Maç hakkında kısaca bilgiler sizlerle...

UEFA Avrupa Ligi grup maçları başladı. Bugün toplamda 24 maç oynanacak. Bu maçlardan birisi de Makkabi Tel Aviv - Karabağ arasındaki maçtır. Peki Makkabi Tel Aviv - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak?

MACCABİ TEL AVİV - KARABAĞ MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Makkabi Tel Aviv - Karabağ UEFA Avrupa Ligi grup maçı 22 Ekim 2020 Perşembe bu akşam saat 22:00 'da başlayacaktır.

MACCABİ TEL AVİV - KARABAĞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Makkabi Tel Aviv - Karabağ maçını Bein Sports beIN Connect kanalından izleyebilirsiniz. Maç ayrıca CBC Sport Azerspace 46E kanalında da yayınlanacaktır.

MACCABİ TEL AVİV - KARABAĞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Bloomfield Stadyumu, Tel Aviv'da oynanacak.

İlgili Haberler

Villarreal - Sivasspor UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?
Villarreal - Sivasspor UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?
Tottenham - LASK UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?
Tottenham - LASK UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?
Young Boys - AS Roma UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?
Young Boys - AS Roma UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Mustafa Akıncı Mustafa Destici
Magazin Cansu Dere Serdar Ortaç Birkan Sokullu Caner Cindoruk
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Serdar Aziz Fatih Terim Eddie Newton
Daha Fazla Kız Çocuk Ermeni Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Makkabi Tel Aviv - Karabağ UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi? - Tel Aviv
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 20:32:38. #1.15#
title