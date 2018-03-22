Makita Akulu Kahve Makinesi Duyurdu, Elektrikli Alet Aküleri Bu İşe de Yarıyor

Makita Akülü Kahve Makinesi Duyurdu



Makita Elektrikli Alet Aküleriyle Çalışan Kahve Makinesi Çıkardı. Makita Akulu Kahve Makinesi…

Japon elektrikli el aletleri üreticisi Makita, batarya gücüyle çalışan yeni bir kahve makinesi çıkardı. CM501DZ çeşitli Makita araçlarıyla aynı lityum iyon pil paketlerini kullanıyor.

18V BL1860 pil ile 640ml veya 5.3 bardak kahve yapmak mümkün.

Makita, birkaç yıl önce ilk kablosuz kahve makinesini piyasaya sürdü ve doğal olarak artık makineler için çeşitli kahve kapsülleri de satıyor.

Asahi Shimbun, Makita'nın yeni modelin inşaat şantiyelerinde inşaat işçileriyle popüler olmasını beklediğini söyledi. Akülü kahve makinesi Japonya'da 11.900 yen yaklaşık 112 dolar bataryalar dahil olmayan fiyatı var.

Makita Akulu Kahve Makinesi The Verge



https://www.teknotalk.com/makita-akulu-kahve-makinesi-62786/