Makinistten tepki çeken yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 daha lazım iki takım için (2)
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Makinistten tepki çeken yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 daha lazım iki takım için (2)

Makinistten tepki çeken yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 daha lazım iki takım için (2)
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

TCDD: MAKİNİST GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLDİTekirdağ'ın Ergene ilçesinde, yük treninin hemzemin geçitte minibüse çarpması sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin TCDD'de görevli olan ve İzmir'de çalıştığı öğrenilen makinist M.A.K.

TCDD: MAKİNİST GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLDİ

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, yük treninin hemzemin geçitte minibüse çarpması sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin TCDD'de görevli olan ve İzmir'de çalıştığı öğrenilen makinist M.A.K. hakkında, sosyal medyadan yaptığı "Bendeki leş sayısı 16, 6 daha lazım iki takım kurmam için" yorumu nedeniyle görevden el çektirildiği ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.  TCDD'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kuruluşumuzda görevli bir makinistin sosyal medya paylaşımlarını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Demiryolcu ailesi olarak Kuruluşumuz bünyesinde hizmet veren binlerce makinistimizi zan altında bırakan, hiçbir şekilde kabul edilmesi mümkün olmayan sosyal medya paylaşımlarından derin üzüntü duyuyoruz. Ne mesleki ne insani etik kurallarına uymayan söz konusu açıklamalar için ilgili makinist görevinden el çektirilmiş ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

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Makinistten tepki çeken yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 daha lazım iki takım için (2) - Haberler
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