MAKİNİST TRENİ DURDURUP, RAYLARIN ÜZERİNDEKİ ATI GÜVENLİ BÖLGEYE ALDI
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MAKİNİST TRENİ DURDURUP, RAYLARIN ÜZERİNDEKİ ATI GÜVENLİ BÖLGEYE ALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de, rayların üzerinde duran at için, kullandığı yolcu trenini durduran makinist, hayvanı güvenli bir alana aldı.

MERSİN'de, rayların üzerinde duran at için, kullandığı yolcu trenini durduran makinist, hayvanı güvenli bir alana aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adana- Mersin yönüne yolcu taşıyan trenin makinisti, merkez Akdeniz ilçesi Yenitaşkent mevkiinde rayların üzerindeki atı fark etti. Bulunduğu yerden hareket etmeyen atın ezileceğini düşünen makinist, treni durdurdu. Raylara yakın bir yere bağlı olan yuları çözen makinist, hayvanı güvenlik bir bölgeye götürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

MAKİNİST TRENİ DURDURUP, RAYLARIN ÜZERİNDEKİ ATI GÜVENLİ BÖLGEYE ALDI
MAKİNİST TRENİ DURDURUP, RAYLARIN ÜZERİNDEKİ ATI GÜVENLİ BÖLGEYE ALDI
MAKİNİST TRENİ DURDURUP, RAYLARIN ÜZERİNDEKİ ATI GÜVENLİ BÖLGEYE ALDI
MAKİNİST TRENİ DURDURUP, RAYLARIN ÜZERİNDEKİ ATI GÜVENLİ BÖLGEYE ALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Makinist treni durdurup, rayların üzerindeki atı güvenli bölgeye aldı
Makinist treni durdurup, rayların üzerindeki atı güvenli bölgeye aldı
Sel sularıyla tarlalara sürüklenen balıkları topladılar (2)
Sel sularıyla tarlalara sürüklenen balıkları topladılar (2)
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