Makinist Adem Yaşar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz lokomotifinin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren makinist Adem Yaşar'ın (35) cenazesi memleketi Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde defnedildi.

Ankara Adli Tıp Kurumundan dün yakınları tarafından alınan Yaşar'ın cenazesi, Şabanözü Devlet Hastanesi Morguna konuldu.

Sağlık Mahallesi'ndeki babaevinde helalliğin alınmasının ardından Yaşar'ın cenazesi Merkez Mevlana Camisi'ne getirildi.

Cami önünde taziyeleri kabul eden acılı baba Sezai ve kardeşi Yasin Yaşar, gözyaşlarına hakim olamadı.

Evli ve 2 çocuk babası Yaşar'ın cenazesi, cuma namazından sonra ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından Şabanözü Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Yaşar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, İlçe Kaymakamı Murat Çiçek, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Gökçe ve vatandaşlar katıldı.

"Mesleğini çok seviyordu"

Adem Yaşar'ın dayısı Mehmet Yaşar Çelebi, gazetecilere Yaşar'ın yaklaşık 13 yıldır makinistlik yaptığı söyledi.

Mesleğinde idari kısma geçmesini istediklerini ancak Yaşar'ın kabul etmediğini belirten Çelebi, "Mesleğini çok seviyordu. Gönülden severek hizmet ediyordu. Biz sürekli konuşurduk. En son konuştuğumuzda kar yağdığını, dışarı çıkıp ailesiyle güzel vakit geçirdiklerini anlatmıştı. Mevlam bu şekilde uygun görmüş" diye konuştu.