Makinesi arızalanıp, sürüklenen teknedekiler kurtarıldı
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Makinesi arızalanıp, sürüklenen teknedekiler kurtarıldı

Makinesi arızalanıp, sürüklenen teknedekiler kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARMARA Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 7 kişinin bulunduğu tekne Kıyı Emniyeti'ne bağlı botla kurtarıldı.

MARMARA Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 7 kişinin bulunduğu tekne Kıyı Emniyeti'ne bağlı botla kurtarıldı.

Marmara Adası açıklarında içinde 7 kişinin bulunduğu tekne, dün gece saatlerinde makine arızası verdi. Tekne, sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı KIYEM-4 botu yönlendirildi. Ekipler, sürüklenen tekneyi yedekleyerek, kurtardı. Olayla ilgili Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "Marmara Adası mevkisinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 7 kişi bulunan tekne, KIYEM-4 botumuzca yedeklenerek Saraylar Liman içine emniyetle bağlandı." denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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