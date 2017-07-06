Makineciler "Yerli Alım" Düzenlemesinden Memnun

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran, kamu alımlarında yerli malı ürünlere yüzde 15 fiyat avantajı sağlanmasına ilişkin, "Yerli makinenin tercih edilmesi dış ticaret açığının azaltılmasının yanında, sanayicimize yeni yatırımlar yapma konusunda da bir teşvik olacak. Yatırımların artması ve yurt içindeki iş birliklerinin güçlenmesi, inanıyoruz ki bir bütün olarak Türkiye sanayisinde kaldıraç etkisi yaratacak." açıklamasını yaptı.



Dalgakıran yaptığı yazılı açıklamayla, Türk sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla kamu alımlarında yerli malı ürünlerine yüzde 15 oranında fiyat avantajı sağlanması düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatarak, düzenlemenin Türk sanayisinin gücüne güç katacağını belirtti.



Makine sanayisi ürünlerinin iç piyasada kullanımına sağlayacağı destek bakımından önem arz eden ve kamuoyunda "Üretim Reform Paketi" olarak adlandırılan kanunun yürürlüğe girmesinden memnun olduklarını belirten Dalgakıran şunları kaydetti:



"Reel sektörün finansman olanaklarının arttığı bir süreçte, iç piyasadaki talebin garanti altına alınması yerli üreticiyi cesaretlendiren bir düzenleme oldu. Bu uygulamayla, uluslararası markalaşma yönünde önemli adımlar atan Türk makinesinin yurt içi pazarda da önü açılacak.



Yerli makinenin tercih edilmesi dış ticaret açığının azaltılmasının yanında, sanayicimize yeni yatırımlar yapma konusunda da bir teşvik olacak. Yatırımların artması ve yurt içindeki iş birliklerinin güçlenmesi, inanıyoruz ki bir bütün olarak Türkiye sanayisinde kaldıraç etkisi yaratacak."



"Yerli sanayiciye de yerli makine yakışır"



Yılın ilk çeyreğinde yakalanan yüzde 5 ekonomik büyümeyi sürdürülebilir kılmak için sanayiye yapılan yatırımların devam etmesi gerektiğini ifade eden Dalgakıran, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Türkiye'nin Makinecileri olarak, sektörümüzün ihracatta rekabetçi bir ivme kazanabilmesi için iç pazarda da yerli makine alımını teşvik edici önlemler alınması gerektiğini her fırsatta vurguladık. Başta Devlet Malzeme Ofisi (DMO) olmak üzere, kamu ve kamu destekli makine ve teçhizat alımlarında yerli üretimin desteklenmesi önemli ama unutmayalım ki yerli sanayiciye de yerli makine yakışır. Bu noktada beklentimiz Hazine garantili kredilerin ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB), EXİMBANK ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gibi kamu kuruluşlarının verdiği desteklerin de yerli makine alımlarını zorunlu hale getirici şekilde tanzim edilmesidir."