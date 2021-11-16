Makineciler Bursa'da buluşacak

BURSA (İHA) - Türkiye'deki makine imalat sektörünün önde gelen firmaları Bursa'da buluşacak. Bu yılki büyük buluşmada 1 milyar TL'lik iş hacmi oluşacak.

Makine imalat sektörünün Bursa'daki kıtalararası buluşmasında 45 ülkeden gelecek iş insanları ile 353 firma ve firma temsilcileri bir araya gelecek.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğinde, Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile hazırlanan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, 24 - 27 Kasım 2021 tarihleri arasında Yalova yolundaki Bursa fuar alanında düzenlenecek. Yılın en büyük makine imalat buluşması olması itibarıyla büyük bir talep gören fuara özellikle Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'dan yabancı ziyaretçi akını bekleniyor. Ticaret Bakanlığı'nın alım heyeti programı ve makine Ur-Ge projesi ile desteklediği fuar, yurt içinde özellikle sanayinin yoğun olduğu illerden de büyük bir ilgi görüyor.

1 milyar TL'lik iş hacmi

Her sene yüzde 80 yerli katılımla düzenlenen fuar, bu yönüyle makine imalat fuarları arasında liderliği elinde bulunduruyor. 45 ülkeden ve 50'ye yakın sanayi şehrinden 30binin üzerinde nitelikli iş insanını ağırlamaya hazırlanan fuarın 1 milyar TL'lik ticaret hacmi oluşturması beklentiler arasında yer alıyor. Makine sektörünün bu seneki en büyük buluşması olan fuar aracılığıyla sektörün 2021 ihracat bilançosuna önemli bir katkı sağlaması hedefleniyor.

İmalat sektörünün dönüşümü fuardan izlenecek

19. Uluslararası Metal İşleme Teknolojileri, 12. Uluslararası Sac İşleme Teknolojileri ve 18. Uluslararası Otomasyon Fuarları'nı tek çatı altında buluşturan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, sektörü Bursa'da buluşturacak. Takım tezgahlarından sac işleme makinelerine, hidrolik sistemlerden kompresörlere ve otomasyon sistemlerinden yazılımlara kadar geniş ürün grubunun sergileneceği fuar, makine imalat sektörünün geçirdiği dönüşümü gözler önüne serecek.

Geniş coğrafyadan iş insanları fuara geliyor

Fuarın heyet çalışmaları, dijital platformlar ve yurt dışı ofisleri aracılığıyla etkin şekilde yürütülüyor. Fuarda ayrıca Ticaret Bakanlığı alım heyeti projesinin yanında, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile hazırlanan Makine UR-GE Programı dahilinde Rusya, Romanya, Ukrayna, Bulgaristan, Polonya, Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, İngiltere, İtalya gibi ülkelerde alım heyeti çalışmaları devam ediyor. - BURSA