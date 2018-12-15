Makine Sektörünün Moskova Seferi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde çalışmalarını yürüten Makine Sektörü Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (UR-GE) Projesi üyeleri, Moskova'da ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Küresel Fuar Acentesi Projesi ile şimdiye kadar 6.000'den fazal iş insanını 160'ı aşkın yurt dışı program ile buluşturan; Ticari Safari Projesi ile 20 binden fazla yabancı alıcıyı Bursa'ya getirmeyi başaran BTSO, Ticaret Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü UR-GE Projeleri'ne hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin makine sektöründe lider şehirlerinden olan Bursa'da sektörün rekabetçiliğini geliştirmek için hayata geçirilen Makine UR-GE Projesi'nin ihracat seferlerinde son durak Moskova oldu.

Sektör temsilcileri, Rusya'nın başkentinde gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleri organizasyonunda Rusya iş dünyası temsilcileriyle önemli iş bağlantıları kurdu. BTSO heyeti, Moskova programı kapsamına Rusya Makine Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı Marina Fedorova'nın misafiri oldu. Toplantıda iki ülke arasındaki ticari işbirlikleri ile yatırım fırsatları ele alındı. UR-GE üyeleri ayrıca Rusya'da faaliyet gösteren Ant Yapı firması temsilcileri ile de bir araya geldi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, BTSO olarak üyelerinin global arenada işlerini büyütmeleri amacıyla önemli projeler hayata geçirdiklerini belirterek, sayısı 14'ü bulan UR-GE projeleriylefirmaların ihracatını artırdığını vurguladı. UR-GE kapsamında kurumsallaşma çalışmaları ve yurt dışı tanıtım faaliyetleri ile sektörlerin dünyaya açılmasına öncülük ettiklerini belirten Şener, BTSO'nun dış ticarete yönelik projelerinin de katkısıyla Bursa'nın son 5 yılda 1.000'in üzerinde yeni ihracatçı kazandığını vurguladı. Cüneyt Şener, "Bursa'mızın yeni başarılara imza atması için ihracata odaklanmalıyız. Türkiye'nin en fazla UR-GE Projesi yürüten BTSO'nun yurt dışına yaptığı iş gezileri, kentin dış ticaret hacmine ciddi katkı sağlıyor. Yüzde 75 devlet desteğinin yanı sıra proje katılımcılarına Odamız da destek veriyor. Bursa iş dünyası temsilcilerimizin sunulan bu imkanlardan daha fazla yararlanmasını hedefliyoruz." dedi.

B2B organizasyonuna katılan sektör temsilcilerinden Levent Bilek, Rusya programının hayli verimli geçtiğine dikkati çekti. Rusya'nın otomotiv sanayiinde ciddi yatırımlar yaptığını, Bursalı firmalar için Rus pazarının önemli fırsatlar taşıdığını belirten Bilek, "İki ülkenin ticaret noktasında birbirine ihtiyacı var. 15 yıldır Rusya ile çalışıyorum. Özellikle otomotiv sanayi ile ilgili ülkede ciddi yatırım yapılıyor. Birçok otomobil fabrikasının kurulduğunu görüyoruz. Türkiye'nin önümüzdeki 2-3 yıllık süreçte Rusya pazarına odaklanması lazım. Sanayi alanında ciddi yatırımlar yapan Rusya iş dünyası ile Bursa arasında yeni ticaret köprüleri kurmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA