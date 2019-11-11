Makine sektöründen 10 ayda 14.8 milyar dolarlık ihracat

11.11.2019 15:47 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:47

Makine sektörü, Ekim ayında 1 milyar 648 milyon dolar, yılın ilk 10 ayında da toplam 14.8 milyar dolar ihracat yaptı.

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Türk makine sektörünün geçen yıl 2.5 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdiği Almanya'da yaşanan ekonomik daralmadan olumsuz etkilendiğini belirterek, "Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya, Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olarak dış ticaret performansımızı önemli ölçüde etkiliyor. İkinci çeyrekten itibaren hakim olan daralma nedeniyle Alman fabrikaları iş kaybı yaşıyor, tedariklerini kısıyor, ABD'nin AB'den otomotiv ithalatına yeni tarife uygulama ihtimali de gelecek dönem beklentilerini aşağı çekiyor" dedi.

Almanya'ya ihracatta belirli alt sektörlerde sınırlı artışlar olduğuna ancak makine aksam ve parçaları ihracatındaki düşüşün miktar ve fiyat baskısı altında 200 milyon dolara yaklaştığına dikkat çeken Karavelioğlu açıklamalarına şöyle devam etti;"Başta içten yanmalı motorlar olmak üzere makine aksam ve parçaları ihraç eden üreticilerimiz Almanya'daki daralmayı ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Güney Kore ve Meksika gibi makine dış ticaretinde önemli payları olan diğer ülkelerde bir ölçüde telafi ettiler. İleri teknolojimiz ve üstün hizmet kalitemizle makine sektörünün tüm alt gruplarında, dünya genelindeki tüm pazarlarda rekabet edebiliyoruz. Fakat Almanya bizim için stratejik bir pazar."

Makine İhracatçıları Birliği'nin "Türkiye'nin Makinecileri" markasıyla Almanya'daki tanıtım çalışmalarına hız verdiğini söyleyen Karavelioğlu, "Ekim ayında hem Augsburg'ta düzenlenen INTERLIFT fuarında hem de Dusseldorf'taki K fuarında önemli temaslarda bulunduk, kaldırma ve taşıma teknolojilerimiz ile plastik işleme makinelerimizi başta Alman kullanıcılarımız olmak üzere dünyanın her yerinden gelmiş kullanıcılara tanıttık. Kasım ayında Stuttgart'ta düzenlenen BLECHEXPO'da metal işleme makinelerini, bu hafta Hannover'de düzenlenmekte olan AGRITECHNICA'da da tarım makinelerimizi tanıtacağız" diye ekledi.

Kaynak: DHA

- İstanbul