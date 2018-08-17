Makine Sanayicilerinden Türk Lirasına Destek

Denizli Makine Sanayicileri ve İşadamları Derneği (MAKSİAD) üyeleri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına destek vererek, ellerindeki dövizleri Türk lirasına çevirdi.

MAKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sarı ve dernek üyeleri, Ziraat Katılım Denizli Şubesine giderek döviz bozdurdu.

Dernek Başkanı Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik duruma karşı MAKSİAD olarak devletin ve milletin yanında olduklarını göstermek için üyelerin katılımı ile döviz bozdurduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyduklarını dile getiren Sarı, "Döviz kurundaki yükselen hareketlilik biz sanayicileri epey etkiledi, Türk lirasındaki değer kaybını hep beraber önleyeceğiz, ülkemize karşı yapılan ekonomik savaşın üstesinden de el birliği ile geleceğiz. Dışarıdan gelen hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz. Biz makine sanayici işadamları olarak bundan sonra katma değeri yüksek ürünlerin ihracatını yapıp, hedeflerimizi iki katına çıkaracağız." diye konuştu.

Sarı, "Buradan tüm hemşehrilerimize, sanayici-işadamlarımıza, esnafımıza şehrimizdeki ve ülkemizdeki her kesime MAKSİAD olarak sesleniyoruz. Zaman Türk lirasına sahip çıkma zamanı. Zaman ülkeye sahip çıkma zamanı. Çünkü bu bir memleket meselesidir." dedi.