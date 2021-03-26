Makine operatörü Ilgaz Dağı'ndaki pisti sezon boyunca kayakseverler için hazırlıyor

Kastamonu'da İl Özel İdaresinde görevli makine operatörü Fevzi Tırpan, Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezindeki pisti sezon boyunca kayakseverler için hazırlamak amacıyla mesai yapıyor.

Kastamonu'da İl Özel İdaresinde görevli makine operatörü Fevzi Tırpan, Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezindeki pisti sezon boyunca kayakseverler için hazırlamak amacıyla mesai yapıyor.

Yurduntepe Kayak Merkezinin 5 bin 600 metrelik pisti, Fevzi Tırpan'ın kullandığı snowtrack ile her gün kayak için uygun hale getiriliyor.

Ocak ayının ortalarında başlayan kayak sezonunda her gün sabahın ilk ışıklarından saat 10.00'a kadar pistte paletli kar aracıyla çalışma yaptıktan sonra ara veren Tırpan, gün içinde kayak yapılan pisti yeniden düzenlemek için saat 17.00'de tekrar mesaiye başlıyor.

Ilgaz'da 2 bin 330 metre rakımdan başlayıp dağın eteklerine kadar uzanan pisti düzeltmeye çalışan Tırpan, kayakseverlerin merkezden mutlu ayrılması için elinden geleni yapıyor.

Tırpan, pisti hazırlamak için yaptığı çalışmayı kayak sezonunun devam etmesi planlanan nisan ayı ortasına kadar sürdürecek.

Fevzi Tırpan, AA muhabirine, Yurduntepe Kayak Merkezinin kayakseverlere uygun hale getirilmesi için 2 yıldır görev yaptığını söyledi.

Her gün saat 04.30'da kent merkezinden Ilgaz Dağı'na hareket ettiğini anlatan Tırpan, "Saat 05.00'te burada oluyoruz. Pistimiz uzun olduğu için düzeltmek 4-5 saatimizi alıyor. Kar durumuna göre sabah akşam bu işlemi yapıyoruz. Pistimizi güzel hale getiriyoruz." dedi.

Ilgaz Dağı'nın doğal güzellikleri ile ön plana çıktığını belirten Tırpan, "Ilgaz'a kar çok yağdığı için bir de fırtına nedeniyle pistte bayağı uğraşıyoruz. Yer yer pistimiz kapanıyor. Buraları düzeltmek zorundayız. Özellikle Ilgaz Dağı'nda Yurduntepe'de gün doğumu çok güzel oluyor. Ayrıca akşamları çıktığımızda güneşin batışı çok farklı ve çok güzel. Bu işi yapmaktan dolayı çok mutluyum, gururluyum. Biz ortalıkta görünmüyoruz, misafirlerimizin pistimizi beğenmesi bizi çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Pistin vatandaşlar tarafından beğenildiğini dile getiren Tırpan, "Pisti düzeltirken karşımıza hayvanlar da çıkabiliyor. Tavşanlarla, tilkilerle iç içeyiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu