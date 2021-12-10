MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Araştırma MerkezleriMAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARIMAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI, (İLAN NUMARASI: 11470, ANAHTAR SÖZCÜK: 940) ÖN DEĞERLENDİRME FORMU Makine Mühendisliği Bölümü Aday Sıra No Adı-Soyadı ALES Puanı (Sayısal) ALES Puanının...
Araştırma Merkezleri
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI, (İLAN NUMARASI: 11470, ANAHTAR SÖZCÜK: 940) ÖN DEĞERLENDİRME FORMU Makine Mühendisliği Bölümü Aday Sıra No Adı-Soyadı ALES Puanı (Sayısal) ALES Puanının (%60) Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%40) Lisans Mezuniyet Notu Toplam Ön Değerlendirme Sonucu 1 M****** K**** A*** 84, 23232 50, 53939 92, 50 37 3, 33/4, 00 87, 539 Sınava Girebilir 2 S****** A******* 85, 22091 51, 13255 85 34 2, 54/4, 00 85, 133 Sınava Girebilir 3 E*** Y***** 79, 26386 47, 55832 88, 75 35, 5 3, 09/4, 00 83, 058 Sınava Girebilir Giriş Sınavı: 15. 12. 2021 günü Saat 10: 00'da Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde yapılacaktır. Adres: Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüsü, Eskişehir Yolu 29. Km, Yukarıyurtçu Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi No: 4, 06790, Etimesgut/ANKARA
Duyuru Ekleme Tarihi : 10. 12. 2021 14: 48
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