Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makine Mühendisleri Odasının kuruluşunun 63. yılı dolayısıyla Samsun'da program düzenlendi.



Makine Mühendisleri Odası Samsun Şubesince kentteki bir otelde düzenlenen programda, meslekte 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ve 50. yılını dolduran makine mühendislerine de plaket verildi.



Meslekte 40 yılı geride bırakan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel'e plaketi, AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt tarafından verildi.



Programa katılarak meslektaşları ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, makine mühendisi olmaya nasıl karar verdiğini anlattı.



Türkiye'nin 43 yıldır sanayileşme mücadelesi verdiğini belirten Yılmaz, "Geçmişte makine mühendisliğini seçerken 'Türkiye önümüzdeki 30 sene içerisinde sanayileşecek' denilirdi. Bugün hala cebimizdeki 100 liranın 23 lirasını sanayiden, 60 lirasını hizmetler sektöründen, kalanını da tarımdan kazanıyoruz. Ülkemizin sanayiden kazandığı payı büyütmesi gerekir." dedi.



Üretileni ihracata dönüştürerek bir sanayi toplumu olma yolunda çok daha fazla çalışmaları gerektiğini vurgulayan Yılmaz, bunun için makine mühendislerine çok iş düştüğünü söyledi.



Makine Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan da gelişmiş, üreten Türkiye çabasına destek olmaktan daima gurur duyduklarını ifade etti.