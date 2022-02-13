Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi'nin genel kurulu yapıldı - Haberler
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Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi'nin genel kurulu yapıldı

AA, Murat Asil - Güncel
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Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi'nin genel kurulu yapıldı

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi'nin genel kurulunda mevcut başkan Süleyman Varol yeniden seçildi.

KAYSERİ (AA) - Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi'nin genel kurulunda mevcut başkan Süleyman Varol yeniden seçildi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen genel kurula tek liste ile gidildi.

Odaya bağlı Erzincan, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat şubelerinden seçime katılım sağlandı.

3 bin 200 üyesi bulunan odanın seçime katılan 1245 üyesinin oyunu alan mevcut başkan Süleyman Varol, yeniden başkan seçildi.

Varol'un yönetim kurulu listesinde Serdal Kara, Murat Karasakal, Berrin Eyidemir, Osman Mıhçıokur, Ziya Murat Öztürk ve Oğuz Gündoğ yer aldı.

AA / Murat Asil - Güncel

Makina Mühendisleri Odası, Süleyman Varol, Kayseri, Düğün, Güncel, Haberler

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