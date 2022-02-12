Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi'nde genel kurul heyecanı

KAYSERİ (AA) - Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şubesi, 16. Genel Kurulu başladı.

Özel bir düğün salonundaki genel kurula, MMO Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve üyeler katıldı.

Divan oluşturulmasından sonra Varol, yaptığı konuşmada, üyelerinin mesleki alanda bilgi ve birikimlerini artırmayı, fikir ve taleplerini hayata geçirmeyi, mühendislik faaliyetlerini uluslararası standartlarda ve kalitede sürdürmeleri için teknik ve hukuki alt yapıyı oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Meslek odası olarak üstlendikleri misyon ve vizyon doğrultusunda birçok faaliyet geliştirdiklerini anlatan Varol, şunları kaydetti:

"Yönetim kurulu olarak göreve geldiğimiz günden itibaren meslektaşlarımızla birlikte mesleğimizde öncü olarak ülkemizin ve toplumumuzun tüm kesimlerine en güzel hizmetleri vermeye çalıştık. Meslekte birlik ruhuyla sorumluluklarımızı yerine getirme bilinci içerisinde çalışma yaptık."

Genel kurul, yarınki seçimle tamamlanacak.